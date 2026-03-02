Poslovna zona između Mlake i Šićkog Broda ponovo je u fokusu nakon što je pokrenuta procedura izrade novog Zoning plana, a ključ razvoja ovog područja bit će izgradnja kružnog toka koji treba osigurati kvalitetan saobraćajni pristup. Riječ je o oko 17,23 hektara neizgrađenog zemljišta koje bi u narednim godinama moglo postati značajno privredno središte Tuzle.

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluku o pristupanju izradi planskog dokumenta kojim će se definisati budući izgled i namjena prostora. Poslovna zona je zamišljena kao objedinjena cjelina koja povezuje Mlake i Šićki Brod jug, čime se želi izbjeći rascjepkanost i ograničenja koja su pratila ranija planska rješenja.

Novi kružni tok na zapadnom ulazu u grad

U prethodnom periodu upravo je nedostatak adekvatne putne infrastrukture bio glavni razlog zbog kojeg poslovna zona nije zaživjela u punom kapacitetu. Sada se fokus stavlja na kružni tok na izlazu iz Bosanske Poljane, koji bi omogućio direktnu vezu s budućom brzom cestom Šićki Brod – Đurđevik.

Za kružni tok je već izdata urbanistička saglasnost i načelno odobrenje za građenje, a naredni korak je osiguranje finansijskih sredstava i početak radova. Njegovom izgradnjom poslovna zona bi dobila stabilnu i funkcionalnu saobraćajnu povezanost, što je jedan od osnovnih preduslova za dolazak investitora.

Dodatnu prednost ovom prostoru daje blizina magistralne ceste Brčko – Tuzla – Orašje, kao i željezničke pruge, što poslovnu zonu čini atraktivnom za različite vrste proizvodnih i logističkih djelatnosti. Fotografije terena pokazuju veliku, objedinjenu površinu spremnu za planski razvoj, dok će kružni tok imati presudnu ulogu u tome hoće li ova poslovna zona konačno prerasti iz plana u stvarno gradilište.