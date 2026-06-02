Tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla danas

Tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla bit će održana danas s početkom u 16 sati, u sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzla.

Na dnevnom redu druge tematske sjednice naći će se jedna tačka, koja se odnosi na uticaj postupanja Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Zavoda za urbanizam Grada Tuzla na realizaciju građevinskih i privrednih investicija.

Poseban osvrt bit će stavljen na administrativna ograničenja i druge prepreke razvoju grada Tuzle, navedeno je u pozivu koji je upućen vijećnicima Gradskog vijeća Tuzla.

Sjednica je sazvana na osnovu Statuta Grada Tuzle i Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla, a očekuje se rasprava o pitanjima koja se odnose na investicijske procese, urbanističko planiranje i procedure koje utiču na realizaciju projekata na području grada.

Tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla dolazi u trenutku kada se sve češće govori o potrebi ubrzavanja administrativnih procedura, stvaranja povoljnijeg ambijenta za investitore i uklanjanja prepreka koje mogu usporiti razvoj grada.