Gradsko vijeće Tuzla usvojilo novu Odluku o komunalnim taksama

Arnela Šiljković - Bojić

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je Odluku o komunalnim taksama sa 27 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih, čime je Tuzla dobila novi sistem naplate komunalnih obaveza za različite djelatnosti na području grada.

Tokom rasprave, Klub vijećnika SDP-a BiH uložio je tri amandmana, od kojih se jedan odnosi na izmjenu takse za javne koncerte. Usvojenim rješenjem utvrđeno je da taksa za zatvorene prostore iznosi 0,30 KM po metru kvadratnom, dok će za otvorene prostore iznositi 0,15 KM po metru kvadratnom.

Novom odlukom obuhvaćen je širok spektar djelatnosti, uključujući priređivanje zabavnih i posebnih igara na sreću, poslovne prostore u kojima se te igre organizuju, držanje i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima i njihovim baštama, organizaciju komercijalnih koncerata, kao i postavljanje i držanje bankomata te drugih automatskih uređaja poput kafemata, parkomata i sličnih aparata.

Visina komunalnih taksi određivat će se prema više kriterija, među kojima su površina prostora, broj uređaja ili predmeta, te zona grada u kojoj se djelatnost obavlja. Grad je podijeljen na nultu, prvu, drugu i treću zonu, a iznosi taksi razlikuju se u zavisnosti od lokacije i vrste djelatnosti.

Iz Grada Tuzle ranije je istaknuto da je cilj nove odluke uspostavljanje preciznijeg i pravno održivog sistema koji će se jednako primjenjivati na sve obveznike, uz napuštanje rješenja koja su na snazi još od prijeratnog perioda. Usvajanjem odluke stvoreni su uslovi za početak primjene novog modela komunalnih taksi na području grada.

