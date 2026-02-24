U Tuzli nova poslovna zona kao mamac za investitore

Pred vijećnicima Gradskog vijeća Tuzle na jučerašnjoj sjednici našla se i tema o pristupanju izradi Zoning plana poslovne zone „Mlake – Šićki Brod jug“, jednog od važnijih planskih dokumenata kojim bi se otvorio prostor za nove investicije i širenje privrednih kapaciteta na području grada. Planirana poslovna zona obuhvata približno 17,23 hektara neizgrađenog građevinskog zemljišta smještenog između prostornih cjelina Mlake i Šićki Brod jug.

Sa 22 glasa ZA i pet suzdržanih Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je Odluku o pristupanju izrade Zoning plana poslovne zone „Mlake – Šićki Brod jug“ koja obećava da će biti „plodno tlo“za investitore na području Tuzle.

„Bili smo aktivni kada je u pitanju usvajanje ovog regulacionog plana Mlake – Šićki Brod, koji u stvari predstavlja prostornu cjelinu od više od 17 hektara, podrazumijeva objedinjavanje i jedinice Mlake i dionice Šićki Brod – Jug. Vidjeli smo da su ranije regulacioni planovi u ovim zonama propali upravo zbog neadekvatne putne infrastrukture, odnosno neadekvatnog saobraćajnog prilaza ovoj zoni.“ – ističe Zlatan Mehmedović, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla (SDP)

Planski dokument koji je važio do prošle godine otvorio je prostor za novu koncepciju razvoja ove poslovne zone. Umjesto odvojenih cjelina, predloženo je objedinjavanje prostora Mlake i Šićki Brod – Jug u jedinstvenu zonu površine 17,23 hektara, s ciljem stvaranja funkcionalnijeg i privlačnijeg ambijenta za ulaganja. Ključno pitanje u narednoj fazi jeste osiguranje kvalitetnog saobraćajnog rješenja koje će omogućiti direktnu vezu sa magistralnom, odnosno budućom brzom cestom Šićki Brod – Đurđevik, preko planiranog kružnog toka na izlazu iz Bosanske Poljane.

„Taj kružni tok je izdvojen iz Lota 1, te brze ceste i posmatra se kao poseban objekat. Za njega je izdata urbanistička saglasnost od strane Ministarstva prostornog uređenja i načelno odobrenje za građenje. Sad čekamo da se to napravi, odnosno da se obezbijede sredstva i da se to uradi, tako će se obezbijediti velika lokacija za buduće investitore.“ – istakao je Fahrudin Delić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za prostorno uređenje i zaštitu okoline.

„Izgradnjom novog kružnog toka također će biti bolja putna komunikacija kada je u pitanju ova regulaciona zona, odnosno ovaj zoning plan, a tu je i blizina magistralne ceste Brčko – Tuzla – Orašje, kao i željeznica, što znači da imamo svu potrebnu putnu infrastrukturu koja podržava razvoj ovog zoning plana.“ – dodaje Zlatan Mehmedović, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla (SDP).

Usvajanjem odluke o pristupanju izradi Zoning plana poslovne zone „Mlake – Šićki Brod jug“ započinje nova etapa uređenja ovog prostora, koja bi, nakon izrade planske dokumentacije i okončanja procedura, trebala otvoriti vrata konkretnim ulaganjima. Iz Naše stranke poručuju kako je, uz plansko uređenje, neophodno paralelno raditi na efikasnijem i bržem izdavanju građevinskih dozvola, kako bi potencijalni investitori mogli u što kraćem roku započeti realizaciju svojih projekata.