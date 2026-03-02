Putnički avio-saobraćaj trenutno se suočava sa najvećim poremećajem od pandemije Covida jer su stotine letova otkazane, a hiljade putnika ostale bez planiranih veza.

Poremećaji su nastali nakon što je rat na Bliskom istoku uzrokovao zatvaranje vazdušnog prostora nad ključnim čvorištima i prekid operacija na glavnim međunarodnim aerodromima, uključujući luke u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi.

Nekoliko zemalja u regionu, među kojima su Iran, Irak, Kuvajt i Ujedinjeni Arapski Emirati, obustavile su ili znatno ograničile vazdušni saobraćaj, što je dovelo do otkazivanja više od 1.800 planiranih letova.

Neke kompanije organizovale komercijalne letove

Iako se putnički avio-saobraćaj i dalje suočava s ozbiljnim poremećajima i velikim brojem otkazanih letova širom Bliskog istoka, u popodnevnim satima po lokalnom vremenu sa Zayed International Airport u Abu Dabiju ponovo su uspostavljeni komercijalni letovi nakon privremene obustave izazvane ratnim dešavanjima i zatvaranjem vazdušnog prostora.

Prema podacima servisa za praćenje letova, prvi avion koji je poletio bio je Airbus A380 aviokompanije Etihad Airways na liniji prema London. Ubrzo su realizirani i letovi prema Amsterdam, Paris i Moscow, dok su sa istog aerodroma poletjeli i avioni za Karachi, Mumbai, Islamabad i Delhi.

Ovi letovi predstavljaju prve znakove djelimične stabilizacije, iako je u prethodnim danima otkazano više od hiljadu planiranih polazaka, a brojni putnici i dalje čekaju nastavak putovanja ili preusmjeravanje na alternativne rute.