Zbog jakog vjetra u Sarajevu avioni preusmjereni na Međunarodni aerodrom Tuzla

Zbog jakog vjetra i loših meteoroloških uslova u Sarajevu, više aviona koji su danas trebali sletjeti na Međunarodni aerodrom Sarajevo preusmjereno je na Međunarodni aerodrom Tuzla. Među njima su letovi aviokompanija Pegasus Airlines i Flynas, koji su bez poteškoća prizemljeni u Tuzli.

Osoblje aerodroma navodi da su pored redovnih operacija obavili i potpuni prihvat preusmjerenih letova na rutama Jeddah – Sarajevo – Tuzla i Istanbul – Sarajevo – Tuzla. Navode da ovakve situacije potvrđuju spremnost i profesionalnost aerodromskih službi u uslovima kada vremenske prilike poremete planirani raspored.

Iz Tuzle poručuju da je sigurno slijetanje uvijek prioritet, te da aerodrom raspolaže ljudstvom i opremom potrebnom za ovakve operacije u svim okolnostima.

