BHANSA: Moguće povećanje tranzitnog prometa kroz zračni prostor BiH

Zbog nagle eskalacije sigurnosne situacije u području Irana i šire regije Bliskog istoka, te zatvaranja zračnih prostora Izraela, Irana, Iraka, Sirije i drugih država, aktivirana je evropska krizna koordinacija zračnog prometa.

Prema procjenama iz mrežne analize, trenutno je pogođeno više od 1.100 letova.

Kako je saopćeno iz Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), više međunarodnih aviokompanija privremeno je obustavilo ili otkazalo operacije prema destinacijama u regionu.

„Više međunarodnih zrakoplovnih kompanija, uključujući Aegean, Air France, KLM, British Airways, Iberia, LOT, Lufthansa, Norwegian, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Virgin, Qatar Airways i Wizz Air privremeno je obustavilo ili otkazalo operacije prema Kataru, Kuvajtu, Libanonu, Siriji, Iraku, Iranu, Jordanu, Dubaiju i Izraelu, odnosno prema destinacijama koje su im bile u operativnom planu“, navodi se u saopćenju BHANSA-e.

Očekuje se da će dio zračnog saobraćaja biti preusmjeren alternativnim rutama preko Saudijske Arabije, Egipta, Kipra, Turske i jugoistočne Evrope.

„U tom kontekstu, moguće je blago povećanje tranzitnog prometa kroz jugoistočnu os (SE AXIS), uključujući zračni prostor Bosne i Hercegovine“, saopćili su iz BHANSA-e.