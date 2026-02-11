Javno saslušanje BHANSA danas pred Komisijom za saobraćaj i komunikacije PSBiH

Javno saslušanje BHANSA zakazano je za danas pred Komisijom za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a tema je rad i poslovanje Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH.

Komisija je prvobitno planirala javno saslušanje BHANSA još 20. januara ove godine, ali je tada odgođeno jer se predstavnici agencije nisu pojavili, uz obrazloženje da su na bolovanju. Predsjedavajući Komisije Jasmin Imamović tada je poručio da rukovodstvo BHANSA ima zakonsku obavezu da pruži potpune informacije u okviru parlamentarnog nadzora, naglašavajući da je cilj utvrditi činjenično stanje prije bilo kakvih daljih poteza.

Član Komisije Šemsudin Mehmedović potvrdio je da će se javno saslušanje BHANSA ipak održati, iako su direktor i jedan od zamjenika direktora najavili odsustvo zbog bolesti. Prema njegovim navodima, saslušanju bi trebali prisustvovati zamjenik direktora Sanjin Hadžiomerović, predsjedavajuća Vijeća BHANSA Sanja Škuletić-Malagić, šefica Kabineta direktora Azra Mulać Bulić te šefica Odjela za ljudske resurse Zorica Stanković, koji dolaze kao predstavnici menadžmenta.

Komisija je u pripremi saslušanja zatražila detaljne podatke o mjesečnim sredstvima potrebnim za nesmetan rad agencije, iznose neto plata po radnim mjestima, kao i potpun spisak zaposlenih s nazivima pozicija. Ti podaci, kako je navedeno, do sada nisu dostavljeni, pa se očekuje da će dio odgovora biti tražen direktno kroz pitanja tokom saslušanja.

Mehmedović tvrdi da je ključno pitanje stabilnosti i budućnosti ove institucije, uz ocjenu da postoji ozbiljan problem odlaska kontrolora leta u druge kompanije zbog boljih uslova rada. Naveo je i da je BHANSA uložila značajna sredstva u njihovu obuku, ali da ne postoje ugovorne obaveze koje bi ih zadržale, što smatra propustom rukovodstva.

Iz Parlamentarne skupštine BiH ranije je saopćeno da je cilj postupka da se utvrdi zašto rukovodstvo BHANSA ne prisustvuje sjednicama Komisije uprkos obavezama iz Zakona o parlamentarnom nadzoru, kao i zbog čega nisu dostavljeni traženi finansijski i kadrovski podaci. Predmet razmatranja je i usklađenost rada agencije sa zakonskim odredbama, te ukupno poslovanje u periodu od 1. januara 2024. do 26. novembra 2025. godine.

Odluka da se javno saslušanje BHANSA provede donesena je na sjednici Komisije u novembru prošle godine, kada je odlučeno da budu pozvani direktor Davorin Primorac i zamjenici direktora. Naknadno je u januaru donesena i odluka da se pozove predsjedavajuća Vijeća BHANSA.