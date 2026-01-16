Izmjene pravilnika u BHANSA-i, uvode plaćanje po učinku

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA).

Izmjene pravilnika usmjerene su na unapređenje efikasnosti i pravičnosti sistema nagrađivanja zaposlenih, uz prilagođavanje razvojnim potrebama Agencije i promjenama u radnom okruženju.

Kadrovski rizici, među kojima se navode nezadovoljstvo dijela kontrolora letenja, povećan broj bolovanja i odlasci u inostranstvo, predstavljaju opterećenje za stabilnost sistema i kvalitet pružanja usluga.

Predloženim izmjenama predviđa se uvođenje plaćanja po učinku, s namjerom da se rad zaposlenih vrednuje prema stvarnom doprinosu, pri čemu je fokus na povećanju primanja ključnom operativnom osoblju čiji posao i radno opterećenje direktno utiču na sigurnost i kontinuitet usluga, kako bi se stvorili uslovi za zadržavanje postojećeg kadra.