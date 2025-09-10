Visoki predstavnik Christian Schmidt posjetio BHANSA-u u Sarajevu

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt danas je posjetio Centar oblasne kontrole leta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) u Sarajevu, gdje su ga dočekali direktor Agencije Davorin Primorac, menadžment i zaposleni.

Posjeta dolazi nakon što je BHANSA, zahvaljujući odluci visokog predstavnika iz jula 2025. godine, prebrodila jednu od najvećih finansijskih kriza u svojoj istoriji – blokadu prihoda od EUROCONTROL-a. Primorac je istakao da je, uz spas od finansijskog kolapsa, stvoren i zakonski okvir koji onemogućava da slične situacije ugroze rad institucija od strateškog značaja u budućnosti.

Tokom posjete, Schmidt je naglasio da stabilnost sistema zračne navigacije mora biti kontinuirano ojačavana kako bi se garantirala neometana usluga. Kontrola zračnog prometa Bosne i Hercegovine mora biti u potpunosti operativna kako bi ispunila međunarodne obaveze i učinkovito predstavljala regionalne interese u razvoju evropske zračne mreže. Visoki predstavnik je poručio i da vitalne državne institucije, poput BHANSA-e, nikada ne smiju biti dovedene u opasnost ili postati taoci domaćih političkih sporova.

Kriza je, međutim, otvorila i pitanje potrebe potpune usklađenosti pravnog okvira civilnog zrakoplovstva BiH s evropskim standardima. Primorac je informisao Schmidta da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH već priprema set zakonodavnih rješenja, čije se usvajanje očekuje do kraja godine, a koja bi trebala osigurati dugoročni razvoj sektora u narednih 15 do 20 godina. Civilno zrakoplovstvo se već pokazalo ključnim pokretačem ekonomskog rasta i međunarodne konkurentnosti, a očekuje se da će tu ulogu zadržati i u narednim decenijama.

Tokom obilaska operativne sale, visoki predstavnik se upoznao s procesima kontrole zračnog prostora i razgovarao s kontrolorima leta, koji svakodnevno osiguravaju protočnost zračnog saobraćaja iznad BiH.

Govoreći o budućnosti, Primorac je najavio da BHANSA, oslobođena finansijskog pritiska, ulazi u novu fazu strateškog razvoja. Fokus je na modernizaciji infrastrukture i jačanju ljudskih kapaciteta – od instalacije savremenih radarskih i komunikacijskih sistema, uključujući nedavno postavljeni Mode S radar na Jahorini, do intenzivne obuke novih generacija kontrolora i tehničkog osoblja u Mostaru. Paralelno je planirano i novo zapošljavanje kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe sistema.

BHANSA će se snažnije uključivati u regionalne i evropske inicijative, posebno u program Jedinstvenog evropskog neba, što BiH otvara priliku za veću integraciju, efikasnost i sigurnost u upravljanju zračnim prostorom.

Posjeta je završena obilaskom Jedinice prilazne i aerodromske kontrole leta na Međunarodnom aerodromu Sarajevu, uz poruku da će Agencija, uz podršku međunarodnih partnera, nastaviti jačati sigurnost, efikasnost i kvalitet usluga za sve korisnike bh. zračnog prostora.