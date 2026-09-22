Pucnjava u Turskoj: Najmanje osam osoba ranjeno u blizini škole

Pucnjava u Turskoj dogodila se u blizini stručne škole u gradu Manisa, gdje je naoružani napadač ranio najmanje osam osoba.

Prema prvim informacijama koje je saopćio guverner provincije, napadač je otvorio vatru u okrugu Turgutlu, na zapadu zemlje.

Osumnjičeni je nakon pucnjave priveden, a nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti napada.

Turska televizijska stanica Halk TV objavila je da je osumnjičeni napadač maloljetnik. Na snimcima nakon incidenta mogla su se vidjeti vozila hitne pomoći, kao i zabrinuti roditelji koji su dolazili prema školi.

Sigurnost u školama pojačana nakon ranijeg napada

Pucnjava u Turskoj dolazi nekoliko mjeseci nakon napada koji se u aprilu dogodio u školi na jugoistoku zemlje. Tada je maloljetni napadač otvorio vatru u školi i usmrtio devet učenika i nastavnika, a i sam je poginuo tokom napada.

Sigurnosne mjere u školama širom Turske dodatno su pooštrene prošle sedmice, na početku nove školske godine.