Razbojništvo na benzinskoj pumpi u centru Kalesije, počinilac bio naoružan

Razbojništvo na benzinskoj pumpi u Kalesiji prijavljeno je u ponedjeljak navečer, kada je nepoznata osoba uz prijetnju vatrenim oružjem od radnika otuđila određeni iznos novca.

Prema informacijama Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Policijskoj stanici Kalesija slučaj je prijavljen 21. septembra oko 21:25 sati.

Nepoznati počinilac je u objektu benzinske pumpe koja se nalazi u centru Kalesije, uz upotrebu vatrenog oružja, izvršio razbojništvo nad radnikom i potom odnio određeni iznos novca.

Policijska patrola PS Kalesija izašla je na mjesto događaja, gdje su potvrđeni navodi iz prijave.

O razbojništvu na benzinskoj pumpi u Kalesiji obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Uviđaj su, prema uputama kantonalnog tužioca, obavili istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Kalesija, koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju događaja i pronalasku počinioca.

Policija za sada nije saopćila više detalja o počiniocu niti visini otuđenog novčanog iznosa.