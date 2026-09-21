Studenti u Prištini protestovali zbog presude bivšim čelnicima OVK-a

Adin Jusufović

Studenti u Prištini protestovali su zbog prvostepene presude Specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu kojom su Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi i Jakup Krasniqi osuđeni na zatvorske kazne zbog ratnih zločina.

Studentima Univerziteta „Hasan Prishtina“ tokom marša pridružili su se i brojni građani.

Okupljeni su krenuli od Studentskog centra u Prištini prema Trgu Skenderbeg, gdje je postavljen transparent sa likovima četvorice bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova. Tokom marša uzvikivali su „OVK“ i „Ne u moje ime“.

Student Granit Spahiu kazao je da poslijeratne generacije imaju obavezu da pamte žrtvu generacije koja je učestvovala u ratu.

„Kao poslijeratna generacija koja nije iskusila rat koji su vodili naši očevi, majke, braća i sestre, naša je dužnost da poštujemo i pamtimo njihovu žrtvu“, rekao je Spahiu.

Studenti presudu smatraju nepravednom

Student Donart Humolli rekao je da dio mladih na Kosovu presudu smatra nepravednom i da ona, prema njegovom stavu, neće promijeniti njihov odnos prema bivšim pripadnicima OVK-a.

„Stoga ne prihvatamo nikakvu presudu, bilo nepravednu ili osuđujuću, protiv onih koji su nam omogućili ovu slobodu“, kazao je Humolli.

Učesnici protesta pustili su i bijele golubove kao simbol slobode.

Četvorica osuđena za ratne zločine

Specijalizovana vijeća Kosova 16. septembra proglasila su Thaçija, Veselija, Selimija i Krasniqija krivim za ratne zločine nezakonitog ili proizvoljnog pritvaranja, okrutnog postupanja, mučenja i ubistava.

Thaçi i Krasniqi osuđeni su na po 25 godina zatvora, Veseli na 18, a Selimi na 13 godina, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru. Sud je utvrdio krivičnu odgovornost u vezi sa proizvoljnim pritvaranjem 385 osoba, okrutnim postupanjem prema 49, mučenjem 303 i ubistvima 96 osoba.

Istovremeno, sva četvorica oslobođena su optužbi za zločine protiv čovječnosti jer tužilaštvo, prema obrazloženju sudskog vijeća, nije dokazalo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva.

Presuda nije pravosnažna i strane imaju pravo žalbe.

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