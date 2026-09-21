Energetska tranzicija mogla bi donijeti niže cijene struje

SECW 2026, četvrta Sarajevska sedmica energije i klime, okupila je na Ilidži više od 200 stručnjaka koji će do 25. septembra razgovarati o energetskoj i industrijskoj transformaciji, sigurnosti snabdijevanja i razvoju obnovljivih izvora energije.

Program konferencije obuhvata i pitanja koja direktno utiču na potrošače, od cijena električne energije do razvoja proizvodnje struje kod samih korisnika.

Tokom pet dana bit će otvorene teme finansiranja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, zelenog hidrogena, pametnih mreža, digitalizacije, inovacija, elektromobilnosti, cirkularne ekonomije i energetske pravde. SECW 2026 održava se od 21. do 25. septembra u Hotelu Hills na Ilidži.

Energetska tranzicija trajat će decenijama

Potpredsjednik Programskog odbora SECW-a 2026. Mustafa Musić ocijenio je da je energetska tranzicija obiman i zahtjevan proces koji bi mogao trajati narednih 30 i više godina. Kao jedan od problema u Bosni i Hercegovini naveo je neusvajanje novog zakona o električnoj energiji.

Posebnu pažnju, prema njegovim riječima, potrebno je posvetiti posljedicama klimatskih promjena na elektroenergetski sistem i njegovoj sposobnosti da odgovori na sve češće izazove. Dio tog procesa trebalo bi da bude i veća decentralizacija proizvodnje električne energije, što je jedna od tema ovogodišnjeg SECW-a.

„Tranzicija bi u konačnici trebala dovesti do smanjenja cijene električne energije jer bi se dobar dio proizvodnje struje odvijao kod potrošnje, odnosno prosumera, i ne bi bilo toliko troškova vezanih za distribuciju“, rekao je Musić.

Stručnjaci razgovaraju o zakonima, projektima i investicijama

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić kazao je da je energija jedan od ključnih resursa o kojem je potrebno razgovarati otvoreno i konkretno. Prema njegovim riječima, stručnjaci će tokom SECW-a razgovarati o energetskim politikama, projektima i zakonima te ponuditi zaključke za unapređenje energetskog okvira u BiH i regiji.

Potpredsjednik Federacije BiH Igor Stojanović ukazao je na potrebu većeg razumijevanja energetskih pitanja među građanima. Izrazio je očekivanje da bi razgovori i prijedlozi sa konferencije mogli doprinijeti ubrzanju procesa energetske tranzicije.

Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić ocijenio je da je SECW prerastao u skup sa širim međunarodnim značajem u oblasti energetike i klimatskih promjena. Istakao je i potrebu usklađivanja propisa u ovoj oblasti sa zakonodavstvom Evropske unije.

Od energetske sigurnosti do investicija

Program SECW-a raspoređen je kroz tematske dane posvećene održivoj energetskoj tranziciji, tržištu i finansiranju, digitalizaciji, energetskoj pravdi, cirkularnoj ekonomiji i investicijama. Posebna pažnja bit će posvećena diverzifikaciji izvora snabdijevanja, regionalnoj saradnji i otpornosti energetskih sistema.

Dio programa nosi naziv „Emerik Blum Day“ i posvećen je digitalizaciji, inovacijama i cirkularnoj ekonomiji u energetici. Među temama su razvoj pametnih mreža, primjena novih tehnologija, kritične mineralne sirovine i efikasnije korištenje resursa.