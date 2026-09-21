Evropska noć istraživača u Tuzli

Tuzla će u petak, 25. septembra, biti jedan od 11 gradova u Bosni i Hercegovini u kojima će biti održana Evropska noć istraživača, manifestacija koja se istovremeno organizuje u više od 400 gradova širom Evrope.

Program u Tuzli bit će održan od 17 do 22 sata u kampusu Richmond Park Međunarodne škole u Slavinovićima, a ulaz je besplatan.

Evropska noć istraživača već više od decenije okuplja posjetioce širom Evrope s ciljem da nauku približi građanima i pokaže kako je ona dio svakodnevnog života. Posjetioci u Tuzli imat će priliku učestvovati u interaktivnim radionicama, eksperimentima, naučnim igrama i kvizovima te razgovarati s istraživačima.

Program je namijenjen različitim uzrastima, a među najavljenim sadržajima je kviz o kulturnom nasljeđu Evropske unije za učenike devetih razreda osnovnih škola.

Bit će organizovan i Sajam nauke i tehnologije, na kojem će škole, univerziteti i institucije predstaviti svoj rad.

Srednjoškolci će se takmičiti u timskom takmičenju u izradi naučno-istraživačkih radova, dok će posjetioci svih generacija moći učestvovati u eksperimentima, radionicama i naučnim igrama.

„Ovo je jedinstvena prilika da djeca i mladi nauku dožive na zabavan i inspirativan način, da se povežu sa istraživačima i možda upravo tada otkriju buduću profesiju“, kazao je Sadmir Delić, koordinator Evropske noći istraživača za Tuzlu i direktor Richmond Park Međunarodne škole Tuzla.

Evropska noć istraživača u Bosni i Hercegovini realizuje se uz podršku Evropske unije, a u Tuzli je organizuju Europe House i Richmond Park Međunarodna škola Tuzla.