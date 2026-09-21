Više od polovine mladih u Tuzlanskom kantonu nedostatak digitalnih i jezičkih vještina vidi kao prepreku ličnom i profesionalnom razvoju. Kako bi im omogućila dodatno usavršavanje i povećala njihove šanse na tržištu rada, Vlada Tuzlanskog kantona pokrenula je novi program podrške neformalnom obrazovanju. Za ove namjene osigurano je 189 hiljada maraka, a mladi mogu dobiti do dvije hiljade maraka za škole stranih jezika i informatike.

Nova podrška mladima u TK: Do 2.000 KM za jezičke i IT vještine

Potreba za ovakvim programom prepoznata je tokom izrade Strategije za mlade Tuzlanskog kantona za period od 2026. do 2032. godine. Situaciona analiza pokazala je da 52,4 posto mladih nedostatak digitalnih i jezičkih kompetencija prepoznaje kao jedan od problema s kojima se susreće. Zato je u ovogodišnjem budžetu prvi put izdvojen novac upravo za njihovo dodatno obrazovanje.

„Mi smo uveli program gdje će naši mladi imati priliku da apliciraju za neformalno obrazovanje, odnosno za stjecanje informatičkih i jezičkih kompetencija, a mi ćemo te njihove iznose, odnosno škole jezika i informatike, sufinansirati. Ovo je zaista jedan od nesvakidašnjih projekata, jedna novina koju ima, čini mi se, samo Tuzlanski kanton, nijedan drugi kanton na podričju Bosne i Hercegovine i mislim da mi je želimo i tu smo da slušamo sve potrebe naših mladih za područja Tuzlanskog kantona”, kazao je Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Javni poziv već je otvoren, a prijaviti se mogu mladi od 18 do 35 godina koji ispunjavaju propisane uslove. Posebnih prioritetnih kategorija nema. Cilj je, poručuju iz Ministarstva, omogućiti što većem broju mladih da steknu znanja koja poslodavci danas sve češće traže.

„Smatram da je posjedovanje IT vještina i poznavanje stranih jezika od krucijalne važnosti za mlade u 21. stoljeću, zbog njihovog ličnog, ali i profesionalnog razvoja”, rekla je Ajla Džuzdanović, potpredsjednica Vijeća mladih Općine Teočak.

Digitalna znanja danas se mijenjaju gotovo iz mjeseca u mjesec. Razvoj tehnologije, a posebno sve šira primjena vještačke inteligencije, dodatno povećavaju potrebu da se znanje stečeno kroz formalno obrazovanje stalno nadograđuje.

„Svjedoci smo da danas informatika napreduje, napreduje tehnologija, pogotovo pojavom umjetne inteligencije. Za samu konkurentnost potrebno je biti stalno u edukaciji, pogotovo u neformalnoj edukaciji”, rekao je Belmin Tukić, predsjednik Vijeća mladih Grada Tuzla.

U vijećima mladih očekuju da program ne ostane samo mogućnost na papiru, nego da informacija o njemu dođe i do mladih u manjim sredinama. Upravo dostupnost programa svim mladima na području kantona vide kao jedan od njegovih najvažnijih dijelova.

„Ovo je vrlo važan korak za sve mlade na području Tuzlanskog kantona kako bi razvili vještine iz IT segmenta i jezičke kompetencije. Naš cilj kao Vijeća mladih Tuzlanskog kantona jeste da svi mladi imaju priliku i mogućnost da budu informisani o svemu što Ministarstvo nudi”, izjavio je Zijad Avdičević, predsjednik Vijeća mladih Tuzlanskog kantona.

Program je namijenjen mladima koji žele dodatno učiti i povećati svoje šanse pri zapošljavanju, bilo kroz bolje poznavanje stranih jezika ili savremenih digitalnih alata. Javni poziv je u toku, a pojedinačna podrška može iznositi do dvije hiljade maraka.