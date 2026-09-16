Građanima do 7.000 KM za fasadu, stolariju, toplotne pumpe i grijanje

Energijska efikasnost stambenih objekata u Federaciji BiH bit će podržana sa ukupno 1,5 miliona KM, a građani kroz novi javni poziv mogu dobiti do 7.000 KM za fasadu, stolariju, toplotne pumpe i unapređenje sistema grijanja.

Građani mogu ostvariti sufinansiranje do 50 posto vrijednosti investicije, odnosno najviše 7.000 KM po stambenom objektu i podnosiocu prijave.

Javni poziv namijenjen je punoljetnim građanima koji su vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata na području Federacije BiH i koji ispunjavaju ostale propisane uslove.

Energijska efikasnost, za šta se može dobiti novac?

Za porodične kuće sredstva se mogu koristiti za postavljanje toplotne izolacije vanjskih zidova, odnosno fasade, izolaciju krova ili poda negrijanog tavana, kao i za zamjenu vanjske stolarije, prozora i vrata.

Pozivom je obuhvaćena i ugradnja toplotnih pumpi, kotlova na pelet i plinskih kondenzacijskih kotlova. Pod određenim uslovima moguće je finansirati i unutrašnji razvod sistema grijanja.

Kada je riječ o stanovima i drugim stambenim jedinicama, moguće je aplicirati za zamjenu vanjske stolarije te unapređenje sistema grijanja ugradnjom toplotne pumpe, kotla na pelet ili plinskog kondenzacijskog kotla.

Fond na ovaj način želi podstaći ulaganja u energijsku efikasnost, smanjenje potrošnje energije i poboljšanje uslova stanovanja.

Prijave putem digitalne platforme

Prijave na javni poziv podnose se putem posebno dizajnirane digitalne platforme Fonda, gdje je potrebno učitati kompletnu dokumentaciju propisanu pozivom.

Poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih 1,5 miliona KM, a najkasnije do 31. decembra 2026. godine.

Fond može privremeno zatvoriti prijave ukoliko raspoloživa sredstva budu rezervisana, odnosno potpuno zatvoriti poziv nakon njihovog utroška. Zbog toga zainteresovani građani ne bi trebali čekati krajnji rok za podnošenje prijave.

Informacije o trenutno raspoloživim sredstvima također će biti dostupne putem digitalne platforme Fonda na adresi e-prijava.fzofbih.org.ba.

Detaljni uslovi, potrebna dokumentacija i kriteriji za dodjelu sredstava dostupni su u Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2026. godinu.