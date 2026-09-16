Bivši trener Slobode mijenja profesiju

Jasmina Ibrahimović
FK Sloboda

Bivši trener tuzlanske Slobode i GOŠK-a iz Gabele, Danijel Pranjić, odlučio je napraviti veliki zaokret u svojoj karijeri.

Nekadašnji hrvatski reprezentativac napušta trenerski posao i okreće se sportskom menadžmentu, odnosno radu na razvoju i zastupanju fudbalera.

Pranjić je objavio da će kao suosnivač nove agencije svoje iskustvo stečeno tokom igračke i trenerske karijere usmjeriti prema radu s mladim nogometašima.

„Novo poglavlje. Ista igra. Nakon godina provedenih na terenu, a potom i uz aut-liniju u ulozi trenera, vrijeme je za sljedeće poglavlje“, poručio je Pranjić putem društvenih mreža.

U Bosni i Hercegovini posebno je poznat po angažmanima u Premijer ligi BiH. Vodio je Slobodu iz Tuzle, a potom i GOŠK iz Gabele.

Prije ulaska u trenerske vode, Pranjić je izgradio respektabilnu igračku karijeru. Nastupao je za neke od poznatih evropskih klubova, među kojima su Bayern Minhen, Sporting Lisabon i Panathinaikos.

Za reprezentaciju Hrvatske upisao je 58 nastupa, a s nacionalnim timom osvojio je i bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu 2002. godine.

Iskustvo iz bogate igračke karijere, ali i period proveden u trenerskom poslu, Pranjić će sada pokušati prenijeti na novu generaciju fudbalera kroz rad u sportskom menadžmentu.

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