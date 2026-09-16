Odobren socijalni rok za studente Univerziteta u Tuzli

Treći septembarski ispitni rok na Univerzitetu u Tuzli bit će organizovan od 21. do 25. septembra 2026. godine, nakon što je Senat Univerziteta prihvatio zahtjev Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli.

Odluka se odnosi na akademsku 2025/26. godinu, a studentima će u dodatnom ispitnom terminu biti omogućeno polaganje ispita iz najviše četiri nastavna predmeta.

Prijava ispita mora biti završena najkasnije do 18. septembra putem studentske službe.

Treći septembarski ispitni rok traje pet dana

Prema informacijama Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli, treći septembarski ispitni rok trajat će od 21. do 25. septembra.

Dodatni termin studentima pruža još jednu mogućnost da polože preostale ispite i ostvare uslove potrebne za nastavak studija.

Istovremeno je utvrđen i rok za upis u akademsku 2026/27. godinu. Studenti upis trebaju završiti najkasnije do 30. septembra 2026. godine.

Iz Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli pozvali su studente da iskoriste dodatni ispitni termin kako bi položili što veći broj preostalih ispita i ostvarili uslov za upis u narednu godinu studija.