Sukob učenika u Tuzli prijavljen policiji, jedan maloljetnik povrijeđen

Jasmina Ibrahimović
Crna Hronika, policija, ubistvo, usmrtio, višegrad

Policijskoj stanici Centar u Tuzli 15. septembra prijavljeno je da je dan ranije, u dvorištu jedne škole u Tuzli, petnaestogodišnjak zadobio povrede od trinaestogodišnjeg učenika iste škole.

Povrijeđeni maloljetnik zatražio je medicinsku pomoć u JZU UKC Tuzla. Nakon ukazane pomoći otpušten je na kućno liječenje.

O događaju je odmah obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, prema čijim uputama istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla poduzimaju potrebne radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju prijavljenog događaja.

Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćeno je da, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, u ovom trenutku nije moguće iznositi više informacija o slučaju.

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