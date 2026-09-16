Sukob učenika u Tuzli prijavljen policiji, jedan maloljetnik povrijeđen

Policijskoj stanici Centar u Tuzli 15. septembra prijavljeno je da je dan ranije, u dvorištu jedne škole u Tuzli, petnaestogodišnjak zadobio povrede od trinaestogodišnjeg učenika iste škole.

Povrijeđeni maloljetnik zatražio je medicinsku pomoć u JZU UKC Tuzla. Nakon ukazane pomoći otpušten je na kućno liječenje.

O događaju je odmah obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, prema čijim uputama istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla poduzimaju potrebne radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju prijavljenog događaja.

Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćeno je da, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, u ovom trenutku nije moguće iznositi više informacija o slučaju.