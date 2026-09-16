Mirno okupljanje u Tuzli zbog pritvora maloljetnici

Ispred Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona danas je održano mirno okupljanje građana koji se protive odluci da se 15-godišnjoj djevojčici, osumnjičenoj da je 4. septembra u Osnovnoj školi „Gornja Tuzla“ nožem povrijedila dvije 14-godišnje učenice, odredi jednomjesečni pritvor.

Okupljanju su prisustvovali građani Tuzle, a ukazali su na potrebu pažljivog postupanja prema maloljetnicima u krivičnim postupcima, posebno u ovom slučaju.

Građani su naglasili da ne žele unaprijed donositi zaključke o odgovornosti djevojčice, ali traže da nadležne institucije ispitaju sve okolnosti događaja. Posebno su ukazali na navode da je maloljetnica ranije možda bila izložena vršnjačkom nasilju.

Poručeno je da je cilj okupljanja da se sagledaju sve strane ovog slučaja i da se razmotri mogućnost da djevojčica ne boravi u pritvoru. Navedeno je i da je zahtjev upućen Vladi Tuzlanskog kantona, od koje očekuju da se uključi u rješavanje ovog pitanja.

Podsjećamo, incident se dogodio 4. septembra u prostorijama Osnovne škole „Gornja Tuzla“, kada su povrijeđene dvije 14-godišnje učenice. Nakon događaja osumnjičena maloljetnica je uhapšena.

Općinski sud u Tuzli ranije joj je odredio jednomjesečni pritvor, uz obrazloženje da su u ovom slučaju ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora maloljetnoj osobi.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona u međuvremenu je saopćilo da zajedno sa istražiteljima Uprave policije MUP-a TK provjerava navode o mogućem ranijem vršnjačkom nasilju, kao i druge okolnosti koje su prethodile događaju u školi. Tim povodom formiran je i poseban predmet.

Učesnici protesta ponovo su pozvali nadležne institucije da detaljno ispitaju sve okolnosti slučaja i preispitaju način postupanja prema maloljetnoj djevojčici.