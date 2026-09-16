NATO zadržava snažno prisustvo KFOR-a na Kosovu

NATO će na Kosovu zadržati dovoljan broj pripadnika KFOR-a, kao i potrebne kapacitete, spremnost i fleksibilnost za odgovor na različite sigurnosne izazove, saopćeno je nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća.

Iz Alijanse su istovremeno naglasili da Zapadni Balkan ostaje područje od strateškog značaja za NATO te ponovili svoju posvećenost sigurnosti na Kosovu i stabilnosti cijele regije.

Sjevernoatlantsko vijeće sastalo se danas u formatu KFOR-a, uz učešće partnerskih zemalja koje svojim vojnicima doprinose ovoj misiji. O aktuelnoj sigurnosnoj situaciji članove Vijeća izvijestio je komandant KFOR-a, turski general-major Ozkan Ulutas.

Ulutas je u posljednjem obraćanju Vijeću, kojem se pridružio putem videoveze, predstavio aktivnosti misije usmjerene na očuvanje sigurnog i stabilnog okruženja za stanovnike Kosova, kao i slobode kretanja.

KFOR svoj mandat provodi na osnovu Rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, uz koordinaciju s Kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, EULEX-om.

Govoreći o daljnjem prisustvu misije, Ulutas je predstavio i proces optimizacije snaga KFOR-a, koji je pokrenut nakon poboljšanja sigurnosne situacije.

Iz NATO-a navode da je cilj tog procesa osigurati da misija i dalje bude sposobna u potpunosti izvršavati svoj mandat. Promjene će zavisiti od stanja na terenu, provodit će se postepeno, a mogu biti i u potpunosti poništene ukoliko se sigurnosne okolnosti pogoršaju.

Naglašeno je da eventualna prilagođavanja neće umanjiti sposobnost KFOR-a da izvršava svoje zadatke.

KFOR će, prema navodima Alijanse, i dalje imati dovoljan broj pripadnika te odgovarajuću opremu, obuku i organizaciju kako bi mogao reagovati u različitim sigurnosnim scenarijima.

Zapadni Balkan strateški važan za NATO

NATO je nakon sastanka ponovio da sigurnost Kosova i stabilnost Zapadnog Balkana ostaju među važnim interesima Alijanse.

Iz NATO-a su poručili da je Zapadni Balkan regija od strateškog značaja te da njihova posvećenost dugoročnoj sigurnosti Kosova i stabilnosti cijelog područja ostaje čvrsta.

Alijansa nastavlja podržavati i dijalog Beograda i Prištine koji se vodi uz posredovanje Evropske unije, ocjenjujući ga važnim okvirom za rješavanje otvorenih pitanja i zaštitu prava svih zajednica.

Italijanski general preuzima komandu KFOR-a

General-major Ozkan Ulutas trebao bi sredinom oktobra završiti svoj drugi mandat na čelu KFOR-a.

Na mjestu komandanta naslijedit će ga italijanski general-major Roberto Vergori.