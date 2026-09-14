NATO obuka u BiH: Fokus na kriznom komuniciranju i borbi protiv dezinformacija

Jačanje sposobnosti institucija Bosne i Hercegovine za komunikaciju u kriznim situacijama u fokusu je trećeg kursa iz oblasti odnosa s javnošću, koji se od 14. do 18. septembra održava u okviru NATO paketa za izgradnju odbrambenih kapaciteta za BiH.

Petodnevnu obuku provodi mobilni tim Regionalnog centra za odnose s javnošću iz Sjeverne Makedonije, a učestvuju stručnjaci za komunikacije iz Ministarstva sigurnosti BiH i drugih sigurnosnih institucija.

Posebna pažnja posvećena je situacijama u kojima institucije moraju brzo reagovati, iako raspolažu nepotpunim informacijama, imaju ograničeno vrijeme za donošenje odluka i suočene su s velikim pritiskom javnosti.

Kurs je otvorio šef NATO Odjela za političke aktivnosti i podršku ambasador Vladimir Vučinić, koji je naglasio da efikasna komunikacija predstavlja važan dio institucionalne otpornosti.

Prema njegovim riječima, podrška NATO-a kroz inicijativu za izgradnju odbrambenih kapaciteta usmjerena je na jačanje sposobnosti institucija BiH, uključujući njihovu spremnost da u kriznim situacijama brzo i koordinirano pruže vjerodostojne informacije javnosti.

Tokom obuke učesnici će raditi na pripremi kriznih izjava i intervjua, organizaciji komunikacije u vanrednim okolnostima, korištenju društvenih mreža, kao i praćenju i suprotstavljanju dezinformacijama.

Stečena znanja bit će provjerena kroz simulacijsku vježbu uživo, tokom koje će se testirati donošenje odluka, razmjena informacija i koordinacija institucija u uslovima vremenskog pritiska i nepotpunih podataka.

Ovo je treći kurs iz oblasti odnosa s javnošću organizovan uz podršku NATO DCB paketa. Za razliku od prethodne dvije obuke, koje su bile više usmjerene na komunikacijske alate, novi kurs naglasak stavlja na njihovu praktičnu primjenu tokom kriznih situacija.

Cilj obuke je unaprijediti sposobnost institucija da u kriznim okolnostima komuniciraju jasno, pravovremeno i koordinirano, čime se doprinosi jačanju povjerenja javnosti i ukupne institucionalne otpornosti, saopćeno je iz NATO Jedinice za podršku političkom angažmanu.