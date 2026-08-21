Austrijske rezervne snage stigle u BiH

Adin Jusufović
Austrijske rezervne snage stigle u BiH

Prve austrijske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu cestovnim putem preko graničnog prelaza Gradiška, u okviru priprema za vojnu vježbu „Brzi odgovor 2026“, saopćeno je iz EUFOR-a.

Iz EUFOR-a navode da dolazak austrijskih vojnika pokazuje sposobnost misije da u kratkom roku ojača svoje prisustvo dodatnim ljudstvom i kapacitetima kada za tim postoji potreba.

Raspoređivanje rezervnih snaga iz više partnerskih zemalja, kako ističu, potvrđuje fleksibilnost strukture EUFOR-a i mogućnost brzog reagovanja na terenu.

U narednim danima očekuje se dolazak dodatnih rezervnih snaga, zbog čega će vojno prisustvo u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine biti vidljivije.

Vježba „Brzi odgovor 2026“ dio je redovnih aktivnosti EUFOR-a, a pripreme za njeno održavanje već su intenzivirane.

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