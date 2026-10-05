Kompenzacijske liste: Ko ima dodatnu priliku za mandat?

Kompenzacijske liste otvaraju dodatnu mogućnost za ulazak kandidata iz Tuzlanskog kantona u državni i federalni parlament. Na njima stranke unaprijed određuju redoslijed kandidata koji mogu dobiti mandat nakon raspodjele mjesta u izbornim jedinicama. Među ovogodišnjim kandidatima nalaze se Edis Dervišagić, Elzina Pirić, Admir Čavalić, Azra Okić i Midhat Čaušević, ali položaj na listi sam po sebi ne garantuje izbor.

Za ove mandate nema posebnog glasačkog listića. Njihova raspodjela zavisi od glasova koje je stranka već osvojila za odgovarajući parlament.

Šta su kompenzacijske liste i čemu služe?

Podjela zemlje na izborne jedinice može dovesti do toga da stranka osvoji znatan broj glasova, ali da oni u pojedinim jedinicama ne budu dovoljni za mandat. Kompenzacijski mandati služe da ukupna zastupljenost stranaka bude bliža njihovoj podršci na nivou entiteta. Za njih nema posebnog glasačkog listića: koriste se glasovi već dati za odgovarajući parlament.

U toj raspodjeli mogu učestvovati stranke i koalicije koje su osvojile više od tri posto važećih glasova na području entiteta. Zakonskom formulom utvrđuje se njihov ukupan broj mandata, a zatim se uzimaju u obzir mjesta već osvojena u izbornim jedinicama. Razlika određuje kompenzacijska mjesta, uz zakonske korekcije kojima se zadržava propisan ukupan broj zastupnika.

U pojednostavljenom primjeru, ako stranci prema entitetskoj raspodjeli pripada šest mandata, a direktno je osvojila četiri, preostala dva ostvaruje putem kompenzacije. Ta dva mjesta dobijaju prvi neizabrani kandidati s njene kompenzacijske liste. Ako je prvi kandidat već osvojio direktni mandat, preskače se i razmatra naredni.

Visoka pozicija može povećati šansu za ulazak u parlament, ali nije unaprijed osiguran mandat. Stranka mora osvojiti kompenzacijska mjesta, a kandidatu mora pripasti jedno od njih prema propisanoj raspodjeli.

Za Predstavnički dom Parlamenta FBiH postoji i pravilo o najmanje četiri zastupnika iz svakog konstitutivnog naroda. Ako taj minimum nije ostvaren redovnom raspodjelom, primjenjuju se posebna pravila dodjele kompenzacijskih mandata. Zbog toga ni preliminarno računanje samo prema glasovima i redoslijedu nije dovoljno za pouzdan konačni spisak zastupnika.

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Koliko je takvih mandata na državnom i federalnom nivou?

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH ima 42 zastupnika. Iz Federacije se bira 28, od kojih 21 direktno i sedam putem kompenzacije, dok se iz Republike Srpske bira 14, od kojih devet direktno i pet kompenzacijski. Predstavnički dom Parlamenta FBiH ima 98 mjesta, odnosno 73 direktna i 25 kompenzacijskih mandata.

Za Skupštinu Tuzlanskog kantona nema kompenzacijskih lista. Domovi naroda biraju se posredno i njihov izbor ne treba poistovjećivati s ovom raspodjelom mandata za predstavničke domove.

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Iz kojih izbornih jedinica dolaze kandidati povezani s TK?

Za federalni parlament područje TK podijeljeno je između jedinica 402, 403 i 404. Jedinica 402 obuhvata Gradačac, Gračanicu i Doboj Istok, ali i Posavski kanton i Brčko distrikt. Jedinicu 403 čine Tuzla, Lukavac, Srebrenik i Čelić, dok 404 obuhvata Banoviće, Živinice, Kalesiju, Kladanj, Sapnu i Teočak.

Za državni parlament koristi se jedinica 515, koja obuhvata Tuzlanski i Posavski kanton te birače Brčko distrikta koji glasaju za taj nivo iz Federacije. Zbog ovog šireg obuhvata nije tačno sve kandidate iz jedinica 402 i 515 nazivati kandidatima iz TK.

U nastavku je pregled kandidata koji su istovremeno na kompenzacijskim listama i redovnim listama navedenih izbornih jedinica. Uz ime je naveden položaj na kompenzacijskoj listi, a oznaka izborne jedinice pokazuje mjesto redovne kandidature, ne potvrđuje prebivalište. Riječ je o kandidatima, a ne o potvrđenim dobitnicima mandata.

Kandidati na federalnim kompenzacijskim listama

Naša stranka

Iz redovne izborne jedinice 403 na kompenzacijskoj listi su Amra Nadarević Vodenčarević na 1. mjestu i Dragana Berberović Gagro na 11. mjestu. Iz redovne izborne jedinice 402 na kompenzacijskoj listi je Jasmin Kadić na 5. mjestu. Iz redovne izborne jedinice 404 na kompenzacijskoj listi je Belmin Delić na 12. mjestu.

NES BiH, PDA, Naprijed

Iz redovne izborne jedinice 404 na kompenzacijskoj listi je Elzina Pirić na 1. mjestu.

SDP BiH

Iz redovne izborne jedinice 402 na kompenzacijskoj listi su Edis Dervišagić na 1. mjestu, Anja Đurić na 8. mjestu, Sara Bajrić na 18. mjestu i Mirsad Ahmetović na 25. mjestu. Iz redovne izborne jedinice 403 na kompenzacijskoj listi su Vedrana Petrović na 9. mjestu, Almir Buljubašić na 20. mjestu i Fata Hasanović na 23. mjestu. Iz redovne izborne jedinice 404 na kompenzacijskoj listi su Admir Šmigalović na 22. mjestu i Armina Krpić na 26. mjestu.

Koalicija predvođena HDZ-om BiH

Iz redovne izborne jedinice 402 na kompenzacijskoj listi je Delfa Dejanović na 2. mjestu. Iz redovne izborne jedinice 403 na kompenzacijskoj listi je Mato Matijević na 7. mjestu.

Snaga naroda

Iz redovne izborne jedinice 403 na kompenzacijskoj listi je Medina Purić Ibrišimović na 8. mjestu.

Crvene linije

Iz redovne izborne jedinice 404 na kompenzacijskoj listi je Mujo Mujkić na 1. mjestu. Iz redovne izborne jedinice 403 na kompenzacijskoj listi je Muris Mulić na 5. mjestu.

Narod i pravda, SDBiH, SPUBiH

Iz redovne izborne jedinice 403 na kompenzacijskoj listi su Admir Čavalić na 1. mjestu i Lejla Kuralić-Ćišić na 2. mjestu. Iz redovne izborne jedinice 402 na kompenzacijskoj listi je Rasim Smajlović na 3. mjestu. Iz redovne izborne jedinice 404 na kompenzacijskoj listi je Damir Husić na 4. mjestu.

SBB

Iz redovne izborne jedinice 404 na kompenzacijskoj listi su Ramiz Borogovac na 4. mjestu i Mevludin Mahmutbegović na 12. mjestu. Iz redovne izborne jedinice 402 na kompenzacijskoj listi je Almedina Bećirbašić na 13. mjestu.

BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa

Iz redovne izborne jedinice 403 na kompenzacijskoj listi je Senad Nukić na 3. mjestu.

SDA

Iz redovne izborne jedinice 404 na kompenzacijskoj listi je Asmir Hasić na 4. mjestu. Iz redovne izborne jedinice 403 na kompenzacijskoj listi je Salko Zildžić na 10. mjestu. Iz redovne izborne jedinice 402 na kompenzacijskoj listi su Zenaidin Bećirbašić na 14. mjestu i Senad Osmanović na 15. mjestu.

DF/GS

Iz redovne izborne jedinice 403 na kompenzacijskoj listi su Sandra Imširović na 2. mjestu i Rizah Džanić na 7. mjestu. Iz redovne izborne jedinice 402 na kompenzacijskoj listi je Mara Đukić na 6. mjestu.

Republikanci Bosne i Hercegovine

Iz redovne izborne jedinice 403 na kompenzacijskoj listi je Armina Jahić na 5. mjestu.

Kandidati na državnim kompenzacijskim listama

Naša stranka

Na kompenzacijskoj listi su Amir Hasičević na 4. mjestu, Zvjezdan Karadžin na 5. mjestu i Nataša Ibrahimagić na 15. mjestu. Svi navedeni kandidati imaju redovnu kandidaturu u izbornoj jedinici 515.

SDP BiH

Na kompenzacijskoj listi su Azra Okić na 2. mjestu, Rejhana Dervišević na 16. mjestu, Midhat Beganović na 17. mjestu i Aldin Biberović na 19. mjestu. Svi navedeni kandidati imaju redovnu kandidaturu u izbornoj jedinici 515.

Crvene linije

Na kompenzacijskoj listi su Merima Hasić na 3. mjestu i Mirsad Alić na 4. mjestu. Svi navedeni kandidati imaju redovnu kandidaturu u izbornoj jedinici 515.

BH Zeleni

Na kompenzacijskoj listi su Ahmed Hurtić na 1. mjestu i Azra Pašić na 2. mjestu. Svi navedeni kandidati imaju redovnu kandidaturu u izbornoj jedinici 515.

Narod i pravda, SDBiH

Na kompenzacijskoj listi su Maida Malkočević na 2. mjestu i Izen Hajdarević na 3. mjestu. Svi navedeni kandidati imaju redovnu kandidaturu u izbornoj jedinici 515.

Koalicija predvođena HDZ-om BiH

Na kompenzacijskoj listi su Božo Antunović na 3. mjestu. Navedeni kandidat ima redovnu kandidaturu u izbornoj jedinici 515.

SBB

Na kompenzacijskoj listi su Enver Bijedić na 1. mjestu, Ina Pamukčić na 2. mjestu, Mirnes Mujkić na 6. mjestu, Azra Mrkonjić na 8. mjestu i Muhamed Dautović na 12. mjestu. Svi navedeni kandidati imaju redovnu kandidaturu u izbornoj jedinici 515.

SDA

Na kompenzacijskoj listi su Midhat Čaušević na 6. mjestu. Navedeni kandidat ima redovnu kandidaturu u izbornoj jedinici 515.

DF/GS

Na kompenzacijskoj listi su Dajana Alić na 3. mjestu i Boris Krešić na 5. mjestu. Svi navedeni kandidati imaju redovnu kandidaturu u izbornoj jedinici 515.

Republikanci Bosne i Hercegovine

Na kompenzacijskoj listi su Edin Livadić na 5. mjestu. Navedeni kandidat ima redovnu kandidaturu u izbornoj jedinici 515.

Zašto su ove liste toliko važne strankama?

Kompenzacijske liste strankama omogućavaju da se i podrška iz jedinica u kojima nisu osvojile direktni mandat odrazi na parlamentarnu zastupljenost. Posebno je važna za političke subjekte čiji su glasovi rasprostranjeni po više područja. Nekoliko takvih mjesta može promijeniti veličinu kluba zastupnika i njegovu težinu u pregovorima o parlamentarnoj većini.

Kompenzacijske liste imaju i važnu kadrovsku ulogu jer stranke određuju redoslijed kandidata. Zato tim redoslijedom utiču i na to ko će predstavljati njihove birače ako osvoje kompenzacijske mandate. Biračka podrška određuje rezultat političkog subjekta, a unaprijed predat stranački redoslijed usmjerava dodjelu ovih mjesta kandidatima.

Značaj tog mehanizma vidio se i na prethodnim Općim izborima, održanim 2022. godine. Naša stranka osvojila je šest mjesta u federalnom Predstavničkom domu, od kojih četiri kompenzacijska. Među kandidatima koji su tada mandat dobili putem kompenzacije bili su Mirsad Čamdžić i Mirjana Marinković-Lepić, dok je iz SDA tim putem izabran Fahrudin Skopljak.

Na državnom nivou 2022. kompenzacijski mandat dobio je i Nihad Omerović iz Naroda i pravde. Iz iste stranke tim putem izabrana je Mia Karamehić-Abazović, dok su među drugim primjerima Predrag Kojović iz Naše stranke i Milan Dunović iz DF-a. Njihov ulazak u parlament pokazuje da se sastav zastupničkih klubova ne može utvrditi samo pregledom direktnih mandata.