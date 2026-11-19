Izbori za predsjednika FIFA-e, koji će biti održani u martu naredne godine, donijet će nadmetanje trojice kandidata. Aktuelni predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino suočit će se s Philippeom Diallom iz Francuske i japanskim fudbalskim zvaničnikom Kohzom Tashimom, potvrdila je danas FIFA.

Kandidature su zvanično dostavljene Izbornoj komisiji FIFA-e, koja će provjeriti ispunjavaju li prijavljeni kandidati sve propisane uslove.

Glasanje je zakazano za 18. mart 2027. godine, tokom 77. kongresa FIFA-e u Rabatu, glavnom gradu Maroka. O budućem predsjedniku odlučivat će nacionalni fudbalski savezi članovi ove organizacije.

Infantino prvi put nakon 2016. dobio ozbiljnu konkurenciju

Gianni Infantino nalazi se na čelu FIFA-e od 2016. godine, a na posljednjim izborima 2023. nije imao protukandidata.

Njegov novi protivkandidat Philippe Diallo od 2023. godine predvodi Fudbalski savez Francuske, a kandidaturu podržava Evropska fudbalska federacija (UEFA).

Diallo ulazi u izbornu utrku u periodu neslaganja evropskih fudbalskih saveza s rukovodstvom FIFA-e, posebno zbog ranijeg prijedloga da se privatnim investitorima omogući ulaganje u komercijalne aktivnosti povezane s velikim fudbalskim takmičenjima.

FIFA je nakon protivljenja odustala od tog projekta, ali su se rasprave o načinu upravljanja svjetskim fudbalom nastavile.

Treći kandidat, Kohzo Tashima, počasni je predsjednik Japanskog fudbalskog saveza i član Vijeća FIFA-e. Svoju kandidaturu najavio je početkom novembra, a izrazio je spremnost i za razgovore s Diallom o mogućoj saradnji.

Izbori za predsjednika FIFA-e u martu, provjera kandidatura u toku

Iako su prijavljena tri kandidata, njihovo učešće na izborima još nije konačno potvrđeno.

Prema zvaničnom saopćenju FIFA-e, Izborna komisija razmotrit će dostavljenu dokumentaciju i odlučiti o prihvatanju kandidatura.

Nacionalni fudbalski savezi bit će obaviješteni o konačnom spisku kandidata najkasnije do 18. februara 2027. godine.

Među zvanično prijavljenim kandidatima nije bivši švicarski fudbaler Ramon Vega, koji je ranije najavljivao mogućnost kandidature.