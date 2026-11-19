Suspenzija SNS-a iz Evropske pučke stranke (EPP) mogla bi biti izglasana početkom decembra, nakon što je rukovodstvo ove evropske političke grupacije odlučilo predložiti privremeno isključenje Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića iz članstva. Među događajima koji su ubrzali ovaj postupak navodi se i sahrana pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, kojoj su prisustvovali visoki zvaničnici Srbije.

Prema informacijama Euronewsa, predsjedništvo EPP-a, kojim rukovodi Manfred Weber, dogovorilo je upućivanje prijedloga o suspenziji nakon interne provjere koja traje duže od godinu dana.

Razlozi za preispitivanje članstva SNS-a uključuju odnose ove stranke s Rusijom, postupanje prema demonstrantima u Srbiji i zabrinutost zbog stanja demokratije i vladavine prava.

Nezadovoljstvo unutar EPP-a dodatno je poraslo nakon što su pojedini predstavnici srbijanskih vlasti prisustvovali sahrani Ratka Mladića, kojem su odane i državne počasti.

Sahrana Ratka Mladića izazvala oštre reakcije EPP-a

Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je krajem augusta ove godine u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Hagu, gdje je izdržavao doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina.

Evropska pučka stranka već je krajem septembra javno osudila odavanje državnih počasti Mladiću i prisustvo visokih srbijanskih zvaničnika njegovoj sahrani.

Iz EPP-a su tada poručili da su takvi postupci suprotni vrijednostima pomirenja, poštovanja žrtava i odgovornosti na kojima počiva evropski projekat.

Prema navodima Euronewsa, upravo je taj događaj dodatno učvrstio stavove članova evropske političke grupacije koji su ranije zahtijevali preispitivanje statusa SNS-a.

Suspenzija SNS-a na dnevnom redu 7. i 8. decembra

O konačnoj odluci trebala bi glasati Politička skupština Evropske pučke stranke na sastanku u Briselu, zakazanom za 7. i 8. decembar.

Jedan član predsjedništva EPP-a izjavio je za Euronews da ogromna većina unutar ove političke grupacije podržava suspenziju, zbog čega se očekuje da prijedlog dobije potrebnu podršku.

Ukoliko odluka bude potvrđena, Srpska napredna stranka imat će godinu dana da ispuni uslove koje odredi EPP kako bi mogla zatražiti povratak u članstvo.

Ovaj postupak dolazi i nakon političkih promjena u Srbiji. SNS je na vanrednim parlamentarnim izborima u oktobru izgubio od Studentske liste, čime je okončana njegova gotovo četrnaestogodišnja dominacija srbijanskom politikom.

Srpska napredna stranka pridružena je članica Evropske pučke stranke od 2016. godine. Iz SNS-a nisu odgovorili na zahtjev Euronewsa za komentar o najavljenoj suspenziji.