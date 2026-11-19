Inspekcija hrvatskog Ministarstva zdravstva utvrdila je pet propusta u radu Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša. Zbog utvrđenih nepravilnosti izrečeno je pet korektivnih mjera, od kojih se četiri moraju provesti odmah.

Rezultate zdravstveno-inspekcijskog nadzora danas je predstavila hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić, ističući da su nepravilnosti otkrivene u nekoliko važnih područja rada ustanove, uključujući nadzor nad pacijentima, medicinsku dokumentaciju i postupanje nakon smrtnog slučaja.

Prema njenim riječima, jedan od ozbiljnijih problema odnosi se na nesistematično provođenje nadzora nad primjenom mjera prisile, koje nisu provođene u skladu s postojećim pravilima.

Inspekcija utvrdila nepravilnosti u dokumentaciji i nadzoru

Zdravstvena inspekcija ustanovila je da medicinska dokumentacija nije vođena u potpunosti i da nije odgovarala evidentiranim postupcima zdravstvenih radnika. Propusti su otkriveni i nakon smrti pacijenta, prvenstveno zbog neobavještavanja Ministarstva zdravstva i nedostataka u internom izvještavanju unutar klinike.

Utvrđene su i nepravilnosti u organizaciji i obimu edukacije zdravstvenih radnika, dok se peti propust odnosi na nedovoljan broj zaposlenih. Prema nalazu inspekcije, klinici nedostaju jedan fizioterapeut i jedan njegovatelj.

Za otklanjanje četiri nepravilnosti naloženo je hitno postupanje, dok je za usklađivanje broja zaposlenih ostavljen rok od 60 dana.

Ministrica Hrstić posebno je izrazila zabrinutost zbog nedostataka u vođenju medicinske dokumentacije, naglasivši da svaki postupak u zdravstvenoj zaštiti mora biti odgovarajuće evidentiran.

Upozorila je i da neprovođenje naloženih mjera može dovesti do sankcija.

Obdukcijski nalaz bit će dostavljen i tužilaštvu

Nalaz zdravstvene inspekcije bit će upućen Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskoj komori medicinskih sestara i Gradu Zagrebu, koji je osnivač klinike.

Ministrica je pojasnila da će obdukcijski nalaz preminulog Kristiana Josipa Periša, zbog istražnih radnji koje su u toku, biti dostavljen i Državnom odvjetništvu, a naknadno zdravstvenoj inspekciji.

Naglasila je da obdukcijski nalaz u ovoj fazi ne utječe na zaključke provedenog inspekcijskog nadzora.

Hrstić je najavila da će u ponedjeljak posjetiti kliniku kako bi sa zaposlenima razgovarala o mogućnostima pružanja dodatne podrške.

Nakon ostavke Borisa Zdilara i još nekoliko članova, Upravno vijeće klinike trenutno ne funkcioniše, a hrvatska Vlada najavila je imenovanje svog predstavnika u ovo tijelo.