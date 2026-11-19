Cjelogodišnje gume, koje vozači često nazivaju miks gumama, predstavljaju kompromis između ljetnih i zimskih pneumatika. Međutim, s dolaskom zime postavlja se pitanje koliko su zaista pouzdane na snijegu, posebno na neočišćenim putevima, i mogu li u potpunosti zamijeniti klasične zimske gume.

Na prvi pogled računica djeluje jednostavno. Umjesto dva seta guma, ljetnih i zimskih, kupimo jedan koji koristimo tokom cijele godine. Ipak, odgovor na pitanje šta je isplativije zavisi od toga koliko vozimo, gdje živimo i kakvim putevima se najčešće krećemo.

Šta su miks gume i na kojim temperaturama se koriste?

Cjelogodišnje gume predstavljaju kompromis između ljetnih i zimskih pneumatika. Njihova gumena smjesa i oblik gazne površine prilagođeni su različitim vremenskim uslovima, od ljetnih vrućina do hladnih zimskih dana.

Za razliku od ljetnih guma, koje pri niskim temperaturama gube dio svojih svojstava, kvalitetne cjelogodišnje gume zadržavaju odgovarajuću elastičnost i na hladnoći. Istovremeno, bolje podnose visoke temperature od klasičnih zimskih guma.

Vozači često čuju da se zimske gume trebaju koristiti kada temperatura padne ispod sedam stepeni Celzijusa. Ta vrijednost predstavlja praktičnu preporuku, a ne strogu granicu na kojoj jedna vrsta gume odjednom prestaje biti sigurna.

Kod cjelogodišnjih guma ne postoji jedinstven temperaturni raspon koji vrijedi za sve proizvođače i modele. Pojedini kvalitetni modeli projektovani su za uslove od približno minus deset do plus 30 stepeni, ali to ne znači da će na svim tim temperaturama imati jednako dobre karakteristike.

Upravo zato nije dovoljno pogledati samo oznaku da je guma namijenjena za sva godišnja doba. Važno je znati kako se konkretan model ponaša na mokrom asfaltu, snijegu, ledu i pri visokim temperaturama.

Cjelogodišnje gume na snijegu: Mogu li izdržati neočišćene puteve?

Ovo je vjerovatno najvažnije pitanje za vozače u Bosni i Hercegovini.

Na gradskim saobraćajnicama koje se redovno čiste, kao i na putevima na kojima se snijeg zadržava kratko, kvalitetne cjelogodišnje gume mogu biti sasvim razuman izbor.

Drugačija je situacija kada automobil treba savladati strmu uzbrdicu, zaleđenu cestu ili put prekriven dubokim i ugaženim snijegom.

U takvim uslovima namjenske zimske gume u pravilu pružaju bolje prijanjanje i kontrolu vozila. Njihova gazna površina ima više sitnih ureza, takozvanih lamela, koji pomažu pri kretanju, kočenju i upravljanju na snježnoj podlozi.

Cjelogodišnje gume mogu dobro funkcionisati na umjerenom snijegu, ali nisu jednako pouzdane u izrazito teškim zimskim uslovima. Posebno treba biti oprezan na neočišćenim lokalnim putevima, planinskim dionicama i strmim prilazima kućama.

Ni najbolje zimske gume ne mogu garantovati prolazak kroz velike snježne nanose ili preko zaleđenog uspona. U takvim okolnostima mogu biti potrebni lanci, a ponekad je sigurnije odgoditi putovanje.

Šta znače oznake M+S i pahuljica na gumi?

Pri kupovini cjelogodišnjih guma posebno je važno obratiti pažnju na oznake.

Oznaka M+S znači Mud and Snow, odnosno blato i snijeg, ali sama po sebi ne potvrđuje da je guma prošla standardizirano testiranje prijanjanja na snijegu.

Pouzdaniji pokazatelj zimskih karakteristika jeste oznaka 3PMSF, odnosno simbol planine s tri vrha i pahuljicom. Ona znači da je guma zadovoljila propisani test performansi na snijegu.

Ipak, ni ta oznaka ne garantuje jednako dobre rezultate svih modela.

Njemački automobilski klub ADAC tokom 2026. godine testirao je 16 modela cjelogodišnjih guma u dimenziji 185/65 R15. Samo jedan model dobio je ukupnu ocjenu „dobar“, dok osam testiranih modela nije dobilo preporuku za kupovinu.

Rezultati pokazuju da postoje velike razlike u sigurnosti između pojedinih guma, čak i kada nose istu oznaku namjene.

Jesu li cjelogodišnje gume dozvoljene zimi u BiH?

U Bosni i Hercegovini zimska oprema obavezna je od 1. novembra do 1. aprila naredne godine, bez obzira na vremenske uslove.

Prema informacijama BIHAMK-a, propisana zimska oprema može obuhvatati odgovarajuće pneumatike za zimsku upotrebu na svim točkovima, odnosno druge dozvoljene kombinacije guma i lanaca za snijeg.

Kvalitetne cjelogodišnje gume s odgovarajućim zimskim oznakama mogu zadovoljiti ove zahtjeve, ali je prilikom kupovine potrebno provjeriti njihove oznake i stanje gazne površine.

BIHAMK posebno upozorava na značaj dovoljne dubine profila, a za zimske uslove navodi najmanje četiri milimetra.

Zakonska usklađenost, međutim, ne znači automatski i da je svaka takva guma najbolji izbor za teške zimske uslove.

Da li je bolje voziti zimske gume dvije godine ili kupiti miks?

Ako vozač razmišlja o tome da kupi zimske gume i koristi ih neprekidno dvije godine, uključujući ljeto, to nije preporučljivo rješenje.

Zimske gume izrađene su prvenstveno za niske temperature. Tokom velikih ljetnih vrućina njihova smjesa može se brže trošiti, a na zagrijanom asfaltu mogu imati slabije osobine kočenja i upravljanja od odgovarajućih ljetnih guma.

U tom slučaju kvalitetne cjelogodišnje gume predstavljaju bolje prilagođeno rješenje za vožnju tokom cijele godine.

Međutim, ako već imamo dobar set ljetnih guma i razmišljamo o kupovini zimskih koje ćemo koristiti samo tokom zimskih sezona, računica je drugačija.

Dva odvojena seta donose veći početni trošak, ali se svaki koristi samo dio godine. To znači da se godišnja kilometraža raspoređuje na osam guma umjesto na četiri, uz dodatne troškove zamjene i skladištenja.

Cjelogodišnje gume mogu biti povoljnije vozačima koji prelaze manje kilometara, uglavnom voze gradskim ulicama i rijetko putuju u planinska područja.

Za one koji svakodnevno prelaze veće udaljenosti, često koriste magistralne puteve, voze prema planinama ili žive u naseljima gdje se snijeg sporije čisti, odvojeni setovi ljetnih i zimskih guma predstavljaju sigurniji izbor.

Posebno je važno da pri kupovini ne odlučuje samo cijena. Dobra cjelogodišnja guma može imati bolje karakteristike od loše zimske, pa je korisno pogledati nezavisne testove za tačnu dimenziju i model pneumatika.

Šta izabrati prije naredne zime?

Za vozača koji živi u gradu, prelazi relativno malo kilometara i zimi uglavnom koristi očišćene puteve, kvalitetne cjelogodišnje gume s oznakom 3PMSF mogu biti praktično i finansijski opravdano rješenje.

S druge strane, vozačima koji žive na uzvišenjima, često se susreću s neočišćenim putevima ili redovno putuju kroz područja s obilnim snježnim padavinama, prednost treba dati kvalitetnim zimskim gumama.

Pri tome treba imati na umu da ni jedna vrsta pneumatika ne može nadoknaditi neprilagođenu brzinu, premali razmak između vozila ili vožnju cestom koja nije prohodna zbog snijega i leda.