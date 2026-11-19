Islam bi do 2035. godine mogao prestići kršćanstvo i postati najveća svjetska religija prema broju vjernika, pokazuju najnovije demografske projekcije američkog istraživačkog centra Pew Research Center. Prema istraživanju objavljenom 18. novembra, rast muslimanske populacije znatno je brži od rasta drugih velikih vjerskih zajednica, prvenstveno zbog viših stopa nataliteta.

Iako je kršćanstvo stoljećima najbrojnija religija na svijetu, istraživači procjenjuju da bi se taj odnos mogao promijeniti već za devet godina.

Prema projekcijama, do 2035. godine u svijetu bi trebalo živjeti približno 2,57 milijardi muslimana i 2,52 milijarde kršćana. Time bi islam prvi put premašio kršćanstvo prema ukupnom broju pripadnika.

Zašto muslimanska populacija raste brže?

Glavni razlog ovakvih demografskih promjena jeste razlika u stopama nataliteta. Prema podacima Pew Research Centera, u periodu od 2020. do 2025. godine muslimanke su u prosjeku rađale 3,1 dijete, dok je prosjek među kršćankama iznosio 2,5 djece.

Kod žena koje pripadaju svim ostalim vjerskim kategorijama, uključujući one bez vjerske pripadnosti, prosjek je iznosio 1,6 djece, što je ispod približne stope od 2,1 djeteta potrebne za jednostavnu obnovu generacija.

Pored nataliteta, značajnu ulogu ima i starosna struktura stanovništva. Muslimanska populacija u prosjeku je mlađa, što znači da veći dio stanovništva ulazi u životnu dob u kojoj zasniva porodicu.

Istraživači navode da i promjena vjerske pripadnosti utječe na demografska kretanja, ali znatno manje od prirodnog priraštaja.

Islam bi do 2070. mogao imati više od 3,6 milijardi sljedbenika

Dugoročne projekcije pokazuju da bi do 2070. godine muslimanska populacija mogla dostići približno 3,6 milijardi ljudi, dok bi broj kršćana porastao na gotovo tri milijarde.

U tom slučaju muslimani bi činili oko 36 posto svjetskog stanovništva, u odnosu na približno 26 posto iz 2020. godine. Udio kršćana ostao bi relativno stabilan, na oko 29 posto.

Istraživanje također pokazuje da će obje vjerske zajednice nastaviti brojčano rasti. Između 2020. i 2070. godine muslimanska populacija mogla bi porasti za približno 80 posto, a kršćanska za oko 30 posto.

Pew Research Center naglašava da je riječ o projekcijama zasnovanim na postojećim demografskim trendovima, a ne o sigurnim predviđanjima. Buduće promjene nataliteta, migracija, vjerske pripadnosti i drugih društvenih okolnosti mogu utjecati na konačne rezultate.