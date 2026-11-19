Trump, Putin i Xi Jinping usvojili su zajedničku mirovnu deklaraciju nakon današnjeg historijskog trilateralnog sastanka u kineskom gradu Shenzhenu. Razgovori predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine trajali su približno 90 minuta, a dokument obuhvata nuklearnu sigurnost, energetsko tržište, reformu Ujedinjenih naroda i djelovanje Međunarodnog krivičnog suda. Iako se očekivalo da rat u Ukrajini bude jedna od glavnih tema, on nije spomenut u usvojenoj deklaraciji.

Sastanak je održan na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), a riječ je o prvom zajedničkom trilateralnom susretu lidera ove tri svjetske sile.

Deklaraciju su objavile kineske vlasti i Kremlj, a njome su utvrđena četiri područja buduće saradnje. Dokument ne sadrži konkretne rokove za realizaciju dogovorenih mjera.

Šta su Trump, Putin i Xi dogovorili?

Jedna od najvažnijih tačaka deklaracije odnosi se na smanjenje nuklearnih rizika. Trojica predsjednika potvrdila su zajednički stav da se u nuklearnom ratu ne može pobijediti i da do takvog sukoba nikada ne smije doći.

Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina najavile su nastavak razgovora o smanjenju nuklearnih prijetnji i sprečavanju širenja nuklearnog naoružanja. Ipak, nije postignut konkretan sporazum o smanjenju postojećih arsenala.

Drugi dio deklaracije odnosi se na stabilnost svjetskog energetskog tržišta. Tri države izrazile su namjeru povećanja proizvodnje i snabdijevanja prerađenim naftnim derivatima, ali nisu precizirale količine niti rokove za provođenje tih mjera.

Posebnu pažnju privukao je dio dokumenta koji se odnosi na Međunarodni krivični sud (ICC). Lideri su istakli važnost državnog pristanka i poštovanja imuniteta državnih zvaničnika, uz stav da međunarodna pravosudna tijela ne smiju prekoračivati svoje nadležnosti.

Ovo pitanje posebno je osjetljivo jer je Međunarodni krivični sud 2023. godine izdao nalog za hapšenje Vladimira Putina zbog sumnje na ratne zločine povezane s deportacijom ukrajinske djece.

Četvrta tačka predviđa zalaganje za reformu Ujedinjenih naroda. Kao stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, SAD, Rusija i Kina izrazile su spremnost da podrže promjene koje bi ovoj organizaciji omogućile efikasnije odgovaranje na međunarodne krize.

Rat u Ukrajini izostavljen iz mirovne deklaracije

Iako se uoči sastanka očekivalo da rat u Ukrajini bude jedno od centralnih pitanja, u tekstu zajedničke deklaracije nema direktnog spominjanja tog sukoba.

Dokument ne sadrži ni prijedlog prekida vatre, plan mirovnih pregovora niti konkretne obaveze koje bi mogle dovesti do okončanja rata. U deklaraciji nije spomenut ni sukob u Iranu, o kojem je Trump također najavljivao razgovore.

Tokom uvodnog dijela susreta Putin je izjavio da tri države imaju zajedničke interese u rješavanju regionalnih kriza, uključujući rat u Ukrajini. Trump je izrazio očekivanje da bi razgovori mogli doprinijeti napretku u pronalaženju diplomatskog rješenja.

Kineski predsjednik Xi Jinping ocijenio je razgovore pozitivnim i konstruktivnim, naglašavajući potrebu za dijalogom među velikim silama. Putin je nakon sastanka također pozitivno ocijenio razgovore, navodeći da su bili otvoreni i iskreni.

Usvojena deklaracija predstavlja politički okvir za nastavak saradnje Washingtona, Moskve i Pekinga, ali ne predviđa neposredne obavezujuće mjere za završetak aktuelnih sukoba.