Trump ponovo govorio o Grenlandu: Tvrdi da su ga SAD upravo dobile na poklon

Američki predsjednik Donald Trump ponovo je komentarisao pitanje Grenlanda, tvrdeći da su Sjedinjene Američke Države dobile ovo strateški važno ostrvo na poklon.

Njegova izjava uslijedila je istog dana kada je grenlandski parlament ratificirao sigurnosni sporazum sa SAD-om i Danskom.

Trump se telefonski uključio u emisiju „Fox & Friends“ na televiziji Fox News, gdje je govorio o odnosima Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja. Tom prilikom istakao je da je Evropa bila dobra prema SAD-u, navodeći Grenland kao najveći poklon koji je Amerika ikada dobila.

„Upravo smo dobili Grenland, znate to, zar ne?“, rekao je Trump. Jedan od sagovornika u emisiji pojasnio je da se američki predsjednik referisao na vojni sporazum.

Nekoliko sati nakon njegove izjave, parlament Grenlanda, poznat kao Inatsisartut, odobrio je sporazum koji su SAD, Danska i Grenland potpisali u septembru u New Yorku. Za njegovo usvajanje glasalo je 16 zastupnika, dok je sedam bilo suzdržano. Protiv nije glasao niko.

Sporazum predviđa proširenje američkog vojnog prisustva na Grenlandu, uključujući mogućnost uspostavljanja dvije nove vojne baze, kao i implementaciju Trumpovog sistema protivraketne odbrane „Golden Dome“. Istovremeno, dokument potvrđuje suverenitet Danske nad ostrvom i pravo stanovnika Grenlanda da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti.

Prema izvještajima agencija AFP i Reuters, sporazumom se također ograničava pristup strateškim sektorima za države koje nisu članice Evropske unije i NATO-a, s ciljem sprečavanja širenja utjecaja Kine i Rusije, posebno kroz investicije.

Grenlandski ministar vanjskih poslova Mute Egede ocijenio je ratifikaciju kao važan korak za ostrvo, ističući da je put do postizanja dogovora bio težak, ali da su vlasti ostale dosljedne svojim principima i opredijeljene za dijalog.

Ipak, opoziciona stranka Naleraq, koja se najviše zalaže za nezavisnost Grenlanda, tokom parlamentarne rasprave izrazila je sumnju u ekonomsku korist koju bi ostrvo moglo imati od ovog sporazuma.

Danski parlament o sporazumu glasa 19. novembra

Da bi sporazum stupio na snagu, potrebno je da ga ratificira i Danska. Tamošnji parlament prvu raspravu o dokumentu održat će 11. novembra, dok je konačno glasanje planirano za 19. novembar. Za stupanje sporazuma na snagu nije potrebna saglasnost američkog Senata.

Ovim dogovorom okončana je višemjesečna kriza izazvana Trumpovim ponovljenim izjavama da Sjedinjene Američke Države trebaju preuzeti kontrolu nad Grenlandom, ostrvom od velikog geopolitičkog i ekonomskog značaja zbog svog strateškog položaja i prirodnih resursa.

Bijela kuća je još u januaru saopćila da Trump razmatra različite mogućnosti za preuzimanje Grenlanda, uključujući i upotrebu vojne sile, što je izazvalo zabrinutost među evropskim saveznicima. Američki predsjednik je i na samitu NATO-a u julu ponovio stav da bi Grenland trebao biti pod kontrolom SAD-a, a ne Danske.