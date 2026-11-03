Mobitel prije spavanja mnogima je postao neizostavan dio večernje rutine. Kratko pregledavanje društvenih mreža, čitanje vijesti ili gledanje nekoliko videa često se pretvori u pola sata, pa i duže. Iako se čini da takve aktivnosti pomažu u opuštanju, istraživanja pokazuju da korištenje elektronskih uređaja neposredno prije odlaska na spavanje može biti povezano s lošijim kvalitetom sna i jutarnjim umorom.

Posebno je zanimljivo što osoba ne mora imati problema sa samim uspavljivanjem da bi osjetila posljedice. Može spavati nekoliko sati bez prekida, a ipak se probuditi s osjećajem da se nije dovoljno odmorila.

Kako mobitel prije spavanja utječe na kvalitet sna?

Jedan od razloga zbog kojih ekrani mogu remetiti san jeste svjetlost koju emituju. Posebno se izdvaja plavi dio svjetlosnog spektra, koji može utjecati na proizvodnju melatonina, hormona koji učestvuje u regulaciji ciklusa spavanja i budnosti.

Kada oči u večernjim satima primaju previše svjetlosti, organizam može dobiti signal da još nije vrijeme za odmor. Zbog toga se uspavljivanje može odgoditi, a prirodni ritam spavanja poremetiti.

Međutim, problem nije isključivo u svjetlosti. Sadržaj koji gledamo također ima značajnu ulogu. Uzbudljive vijesti, rasprave na društvenim mrežama i neprestano smjenjivanje kratkih videa mogu održavati mozak aktivnim upravo u trenutku kada bi se trebao pripremati za san.

Sleep Foundation

Veliko istraživanje pokazalo povezanost s lošijim spavanjem

Istraživanje objavljeno 2025. godine u naučnom časopisu JAMA Network Open obuhvatilo je više od 122.000 odraslih osoba u Sjedinjenim Američkim Državama.

Rezultati su pokazali da je svakodnevno korištenje ekrana u satu prije spavanja povezano s 33 posto većom učestalošću prijavljivanja lošeg kvaliteta sna u odnosu na osobe koje nisu koristile ekrane u tom periodu.

Ispitanici koji su svakodnevno koristili ekrane spavali su u prosjeku oko osam minuta kraće tokom radnih dana, što na sedmičnom nivou može značiti gotovo 50 minuta manje sna.

Istraživači su ipak naglasili da se radi o povezanosti, a ne dokazu da ekrani direktno uzrokuju sve navedene probleme.

PMC

Zašto je teško ostaviti telefon i zaspati?

Društvene mreže, aplikacije i videosadržaji osmišljeni su tako da korisniku neprestano nude nešto novo. Nakon jednog videa slijedi drugi, a nakon jedne pročitane objave pojavljuje se nova.

Takav način korištenja telefona može produžiti vrijeme budnosti, čak i kada je osoba prvobitno namjeravala samo nekoliko minuta pogledati ekran.

Dodatni problem predstavljaju obavijesti koje stižu tokom noći. Zvuk, vibracija ili osvjetljavanje ekrana mogu prekinuti san, dok provjeravanje poruka može otežati ponovno uspavljivanje.

Prema preporukama Američkog medicinskog udruženja, ograničavanje vremena pred ekranom i isključivanje obavijesti mogu pomoći u uspostavljanju zdravijih navika.

American Medical Association

Može li noćni način rada riješiti problem?

Mnogi pametni telefoni imaju opciju smanjenja plave svjetlosti, poznatu kao noćni način rada. Ona mijenja boje ekrana u toplije tonove i može smanjiti izloženost dijelu svjetlosti koji utječe na biološki ritam.

Ipak, uključivanje ove opcije ne znači da telefon više ne može remetiti san. Čitanje uznemirujućih vijesti, gledanje videa ili dopisivanje do kasno u noć mogu održavati pažnju i odgađati odlazak na spavanje.

Stručnjaci zato preporučuju da se vrijeme provedeno uz elektronske uređaje smanji, naročito tokom posljednjeg sata prije odlaska u krevet.

Šta promijeniti da biste se ujutro budili odmorniji?

Prvi korak može biti jednostavan eksperiment. Nekoliko večeri zaredom pokušajte odložiti telefon najmanje 30 do 60 minuta prije spavanja i pratite osjećate li razliku u brzini uspavljivanja i jutarnjem odmoru.

Umjesto pregledavanja društvenih mreža, večernje vrijeme možete iskoristiti za čitanje knjige, slušanje mirne muzike ili neku drugu aktivnost koja ne zahtijeva gledanje u ekran.

Koristan savjet je i da telefon tokom noći ostavite dalje od kreveta, posebno ako imate naviku provjeravati obavijesti čim se probudite.

Iako mobitel prije spavanja može biti jedan od faktora koji narušavaju odmor, nije jedini mogući uzrok jutarnjeg umora. Stres, neredovan raspored spavanja, određeni lijekovi i zdravstveni poremećaji također mogu utjecati na kvalitet sna. Ako se umor nastavlja uprkos dovoljnoj količini spavanja i promjenama večernjih navika, potrebno je potražiti savjet ljekara.