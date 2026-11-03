Digitalna komunikacija s institucijama: Šta planira IDDEEA?

Digitalna komunikacija s institucijama u BiH bila je u fokusu pet prezentacija čeških stručnjaka, koje je od 26. do 30. oktobra organizovala Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA). Predstavljena su rješenja koja omogućavaju sigurniju i efikasniju razmjenu službenih dokumenata, uz razmatranje mogućnosti njihove primjene u Bosni i Hercegovini.

Prezentacije su održane u regionalnim centrima IDDEEA-e u Mostaru, Sarajevu, Bijeljini i Bihaću, kao i u sjedištu Agencije u Banjoj Luci.

Aktivnosti su realizovane u okviru projekta „Pomoć pri uvođenju digitalnih komunikacijskih alata“, kroz program Aid for Trade Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke, uz partnersku podršku organizacije ASPIRO.

Digitalna komunikacija i elektronsko sanduče u fokusu prezentacija

Češki eksperti predstavili su iskustva svoje zemlje u razvoju elektronske uprave, s posebnim naglaskom na elektronsko sanduče kao alat za sigurnu razmjenu službenih dokumenata između institucija, građana i poslovnih subjekata.

Razgovarano je o mogućnostima primjene sličnih sistema u Bosni i Hercegovini, uključujući pravne i tehničke uslove, troškove uvođenja, trajanje implementacije i provjeru vjerodostojnosti elektronskih dokumenata.

Učesnike je posebno zanimalo koliko bi korisnika moglo koristiti takve usluge te na koji način bi njihovo uvođenje moglo pojednostaviti administrativne i poslovne procedure.

Među zainteresovanim institucijama i organizacijama bili su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, Gradske uprave Bijeljina i Javnog registra Brčko distrikta BiH.

Prezentacijama su prisustvovali i predstavnici Razvojne agencije Gradiška, Advokatske komore Republike Srpske, Saveza računovođa i revizora Republike Srpske te drugih organizacija.

Moguća saradnja s češkim institucijama i investitorima

Osim tehničkih rješenja, razgovarano je o mogućnostima uključivanja domaćih institucija i organizacija u programe podrške Republike Češke, kao i o potencijalnom povezivanju s češkim investitorima i razvojnim programima.

Iz IDDEEA-e navode da će nakon održanih prezentacija biti nastavljena komunikacija s institucijama koje su iskazale interesovanje za digitalna rješenja.

Planirana je dodatna razmjena tehničkih informacija, upoznavanje zainteresovanih učesnika s mogućnostima saradnje i razmatranje narednih koraka u skladu s njihovim potrebama.

Prezentacije su bile usmjerene na razmjenu iskustava i procjenu mogućnosti primjene, dok konkretni rokovi za eventualno uvođenje predstavljenih rješenja u Bosni i Hercegovini nisu navedeni.