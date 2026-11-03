Zabrana raspolaganja državnom imovinom koči izgradnju cesta i privredni razvoj u TK

Zabrana raspolaganja državnom imovinom sve ozbiljnije utiče na privredu Tuzlanskog kantona, a zbog neriješenih imovinskopravnih pitanja ugrožena je realizacija važnih infrastrukturnih projekata, uključujući obilaznicu oko Živinica. Na ovaj problem upozoreno je danas na 87. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona.

Ministar privrede TK Edin Duraković istakao je da zabrana ne otežava samo izgradnju saobraćajnica nego i rad privrednih društava koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina. Značajan broj koncesionih područja nalazi se u cijelosti ili djelimično na državnom zemljištu, zbog čega Vlada ne može zaključivati nove niti produžavati određene postojeće koncesione ugovore.

Prema njegovim riječima, takva situacija mogla bi dovesti do nedostatka građevinskog materijala potrebnog za realizaciju planiranih projekata, uključujući brzu cestu Tuzla, Brčko i Orašje. Ministarstvo privrede već je odbilo produženje dva koncesiona ugovora, a privrednici su, kako tvrdi Duraković, primorani nabavljati određene sirovine iz Republike Srpske.

„Mi ne možemo niti zaključivati nove koncesione ugovore, niti produžavati već postojeće. Jednostavno, nećemo imati dovoljno kapaciteta da zadovoljimo naše tržište, te ćemo na taj način primorati naše privrednike da ulaze u sivu, a u najgorim slučajevima i u crvenu zonu, odnosno nezakonitog poslovanja. Tako ćemo zaista sami sebi napraviti problem s nesagledivim posljedicama.”, kazao je Edin Duraković, ministar privrede Tuzlanskog kantona.

Vlada TK traži rješenje na višim nivoima vlasti

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je mogućnosti prevazilaženja ovog problema, uz inicijativu da se nadležnim federalnim i državnim institucijama ukaže na posljedice zabrane raspolaganja državnom imovinom.

Kao jedno od mogućih rješenja predložene su izmjene zakonskih propisa kojima bi se omogućila realizacija infrastrukturnih projekata, uz zadržavanje zaštite državne imovine.

Na istoj sjednici Vlada TK odobrila je i raspodjelu tri miliona KM za infrastrukturne projekte u svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona. Sredstva su raspoređena na osnovu konačne rang-liste, a samo jedan prijavljeni projekat nije ispunjavao propisane uslove.

Prema riječima ministra Durakovića, cilj ovog programa je ravnomjerniji razvoj lokalnih zajednica, dok je za pet nerazvijenih jedinica lokalne samouprave predviđen i poseban javni poziv.