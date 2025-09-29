Počela izgradnja zaobilaznice Šićki Brod – Đurđevik

Izgradnja zaobilaznice Šićki Brod – Đurđevik konačno je počela, a prva dionica Lot 2 od km 5+400 do km 11+250 u dužini od 5,85 kilometara već je u realizaciji. Projekat provodi JP Ceste Federacije BiH, dok je konzorcij domaćih kompanija zadužen za izvođenje radova.

Radove je obišao pomoćnik ministra za saobraćaj u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović, koji je tom prilikom naglasio važnost početka realizacije ovog dugoočekivanog projekta za cijeli region.

Vrijednost ugovora za Lot 2 iznosi 58,5 miliona KM sa PDV-om, a rok izvođenja radova je 30 mjeseci. Dionica obuhvata radove na trasi, objektima i čvorištima, izgradnju sistema odvodnje, zaštitu i uređenje okoliša, te postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme.

Izvođači radova su Jata Group d.o.o. Srebrenik, Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, HIH d.o.o. Živinice, Roading d.o.o. Gračanica, Rial-Šped d.o.o. Doboj Istok i Cestotehnik d.o.o. Tuzla.

Usluge nadzora nad realizacijom vrši konzorcij Aik-Inženjering d.o.o. Banovići i PPG d.o.o. Sarajevo, a vrijednost ugovora za nadzor iznosi 1,79 miliona KM. Rok za nadzor je definisan na 32 mjeseca.

Tuzlanski kanton je prema izgradnji putne infrastrukture u posebno nepovoljnom položaju jer na njegovom području nije izgrađen niti jedan kilometar autoceste ili brze ceste. To je posebno zabrinjavajuće ako se zna da je u TK registrovano više od 157.000 vozila u 2024. godini, što čini čak 12 posto ukupnog broja u BiH. Osim toga, riječ je o privredno najrazvijenijem kantonu Federacije BiH, sa drugim najvećim brojem stanovnika nakon Sarajevskog kantona.

Izgradnja zaobilaznice Šićki Brod – Đurđevik ima za cilj rasteretiti saobraćaj kroz Živinice, povećati sigurnost i ubrzati protok robe i ljudi, što će direktno doprinijeti privredi i kvalitetu života građana.

Najveći izazov u realizaciji infrastrukturnih projekata u Federaciji BiH, pa tako i u Tuzlanskom kantonu, predstavljaju imovinsko-pravni odnosi i proces eksproprijacije zemljišta. Neažurne zemljišne knjige, spori administrativni postupci i nepostojanje jedinstvenog Zakona o državnoj imovini često dovode do višemjesečnih kašnjenja.

Isti problemi zabilježeni su i na drugim projektima, poput autoceste Tuzla – Orašje, produžetka južne magistrale kroz Tuzlu, ali i na regionalnim cestama. Ipak, početak radova na zaobilaznici oko Živinica, što je na terenu potvrdio i pomoćnik ministra tokom obilaska, pokazuje da se, uprkos brojnim preprekama, korak po korak ide naprijed.