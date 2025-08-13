Počela sanacija putne infrastrukture na više lokacija u Tuzli

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle započela je, u skladu s potpisanim ugovorima, radove na sanaciji putne infrastrukture na području grada.

Trenutno se izvode ili pripremaju radovi na više lokacija, među kojima su sanacija i asfaltiranje puta Gornji Dolovi – Kozlovac u dužini od 130 metara, vrijedna 19.726,20 KM, te sanacija puta prema brdu Brenkovac u dužini od 785 metara, vrijedna 183.973,73 KM.

Na dionici Gornji Dolovi – Kozlovac izvode se i dodatni radovi na dva odvojena segmenta od 130 i 190 metara, čija ukupna vrijednost prelazi 44.000 KM, dok se u naselju Tokići obnavlja 250 metara puta u vrijednosti od 38.463,75 KM.

U Mjesnoj zajednici Slavinovići u toku je sanacija puta u dijelu ulice Fočanska prema Kolovratu, dužine dva kilometra, vrijedna 252.603,00 KM.

Iz Službe navode da će o svim narednim aktivnostima građani biti pravovremeno obaviješteni.