Grad Tuzla završio ključne projekte sanacije puteva u prigradskim naseljima

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla saopćila je da su tokom 2025. godine završeni ili se nalaze u završnoj fazi brojni radovi na sanaciji putne infrastrukture u prigradskim naseljima, u okviru programa „Putna infrastruktura I“.

Prema navodima Službe, realizacija radova odvijala se na osnovu provedenih procedura i potpisanih ugovora, uz finansijsko učešće građana mjesnih zajednica.

„U 2025. godini završeni su, odnosno nalaze se u završnoj fazi, pojedinačni radovi po lokacijama, u skladu s programom ‘Putna infrastruktura I’“, navodi se u saopćenju.

Završeni projekti

Završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju dijela puta u naselju Ajvatovac (MZ Gornja Tuzla) u dužini od 840 metara, ukupne vrijednosti 146.000 KM, a projekat je realiziran uz finansiranje građana Mjesne zajednice Gornja Tuzla.

Također, u naselju Križani – Drage Pavića (MZ Slavinovići) saniran je i asfaltiran dio puta u dužini od 600 metara, uz vrijednost radova od 179.000 KM, sufinansiranih od strane građana MZ Slavinovići.

U ulici Alije Ibrića kod broja 58 (MZ Solana) završeni su radovi na dionici dugoj 290 metara, vrijednosti 48.000 KM, a i ovaj projekat je realiziran u saradnji s građanima MZ Solana.

U završnoj fazi

Radovi se privode kraju i na sanaciji dijela puta Hukići – mezarje (MZ Slavinovići), u dužini od 330 metara, vrijednosti 49.000 KM. Projekat je, kako je navedeno, također realiziran uz finansijsko učešće građana.

„Građanima se zahvaljujemo na podršci i saradnji tokom realizacije ovog projekta, koji će doprinijeti unapređenju putne infrastrukture i poboljšanju kvaliteta života u lokalnim zajednicama“, poručili su iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

U saopćenju se navodi i da će građani biti pravovremeno obaviješteni o daljim aktivnostima na realizaciji ugovorenih projekata po LOT-ovima iz Programa „Putna infrastruktura I“.

