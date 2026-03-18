Treća saobraćajna traka od Stupara prema Kladnju: Vlada FBiH planira ulaganje od 70 miliona eura

Treća saobraćajna traka od Stupara prema Kladnju planirana je kroz novi investicioni ciklus koji je danas utvrdila Vlada Federacije BiH, prihvatajući prijedlog zaduženja kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu do 70 miliona eura.

Riječ je o projektu poboljšanja upravljanja cestovnom imovinom, koji će biti dio šireg programa izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije magistralnih cesta širom Federacije BiH. Prijedlog odluke upućen je Parlamentu Federacije BiH na dalje razmatranje.

U fokusu ovog projekta je izgradnja dodatne trake na usponu Stupari, Vitalj, na dionici Živinice 1, Vitalj, odnosno pravcu koji vodi prema Kladnju. Upravo ta dionica već godinama predstavlja usko grlo u saobraćaju, posebno za teretna vozila, pa bi uvođenje treće trake trebalo značajno poboljšati protočnost i sigurnost.

Osim ove dionice, planirana je i izgradnja obilaznice Kiseljaka, druga faza, kao i rehabilitacija 26 dionica magistralnih cesta ukupne dužine 416 kilometara. Radovi će se konkretno izvoditi na oko 194 kilometra cestovne mreže.

Sredstva iz ovog zajma neće biti usmjerena samo na fizičke radove. Predviđeno je i finansiranje nadzora nad izvođenjem radova, kontrola kvaliteta, kao i jačanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje cestovnom infrastrukturom.

Cilj projekta je unapređenje uslova za odvijanje saobraćaja, povećanje prosječne brzine kretanja vozila, ali i podizanje nivoa sigurnosti za sve učesnike u saobraćaju. Poseban segment odnosi se i na povećanje otpornosti cestovne infrastrukture na klimatske promjene.

Treća saobraćajna traka od Stupara prema Kladnju, kao jedan od ključnih zahvata u ovom paketu, mogla bi značajno rasteretiti frekventan pravac i smanjiti gužve koje su posebno izražene tokom ljetnih mjeseci i vikenda.

Prijedlogom odluke definisana je i obaveza Federalnog ministarstva finansija da sa JP Ceste FBiH zaključi sporazum o implementaciji projekta, dok će federalni ministar finansija biti ovlašten za potpisivanje svih potrebnih sporazuma sa državnim nivoom i međunarodnim finansijskim institucijama.