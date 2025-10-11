Završeni radovi na sanaciji puta u naselju Hrastik u MZ Gornja Tuzla

RTV SLON

U naselju Hrastik, u Mjesnoj zajednici Gornja Tuzla, završeni su radovi na sanaciji puta u Ulici Uzeira Mehičića. Radovi su obuhvatali obnovu kolovozne konstrukcije u dužini od 700 metara, a ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 99.318,96 KM.

Kako su saopštili iz Grada Tuzle, ovim projektom značajno su poboljšani uslovi za odvijanje saobraćaja, ali i kvalitet svakodnevnog života građana ovog područja.

„Ovim projektom poboljšani su uslovi za odvijanje saobraćaja, kao i svakodnevni život građana ovog područja. Naša posvećenost razvoju prigradskih naselja i unapređenju infrastrukture ostaje prioritet – jer svaki dio našeg grada zaslužuje sigurne i moderne puteve“, navodi se u saopštenju.

Iz Gradske uprave su se zahvalili mještanima na strpljenju i razumijevanju tokom izvođenja radova.

„Zahvaljujemo svim stanovnicima na strpljenju, razumijevanju i podršci tokom izvođenja radova. Zajedno gradimo bolju i ljepšu Tuzlu!“, poručili su iz Grada Tuzle.

