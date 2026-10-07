Efendić: Izgradnja puta prema Tuzli mora biti među prvim prioritetima nove vlasti

Izgradnja puta prema Tuzli mora biti jedan od prvih prioriteta buduće vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, poručio je predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić, govoreći o mogućim koalicijama nakon Općih izbora i uslovima pod kojima bi njegova stranka učestvovala u formiranju vlasti.

Gostujući u jutarnjem programu BHRT-a, Efendić je kazao da SBiH neće ulaziti u vlast po svaku cijenu, već da očekuje jasan politički program i konkretne rokove za njegovu realizaciju.

Prema njegovim riječima, budući koalicijski sporazum trebao bi biti javno dostupan i sadržavati precizno definisane obaveze stranaka koje budu činile vlast.

„Praviti bilo kakvu vlast bez programa je besmisleno. A kada se program napravi, on nije nikakva tajna. To je javna stvar“, rekao je Efendić.

Izgradnja puta prema Tuzli među prioritetima

Govoreći o infrastrukturnim projektima, Efendić je posebno izdvojio saobraćajnu povezanost Tuzle s ostatkom Federacije BiH.

„Nemamo mi nikakvo opravdanje da sada krene u bilo kakvo formiranje vlasti, a da u tome ne bude jedan od prvih prioriteta izgradnja puta prema Tuzli“, poručio je. Efendić smatra da bi ekonomija, razvoj i infrastruktura trebali biti među prvim temama razgovora o formiranju vlasti, prije otvaranja težih političkih pitanja.

„Prva tema treba biti ekonomija i razvoj, izgradnja infrastrukture i svega ostalog, pa ćemo onda ova politička teža pitanja rješavati kasnije“, rekao je. Govoreći o eventualnom ulasku SBiH u vlast, naglasio je da stranku ne zanima samo raspodjela ministarskih pozicija.

„Nas interesuje rad cijele Vlade, ako u njoj sudjelujemo, i rad svih ministara, ne samo one koje mi kandidiramo“, kazao je Efendić.

Dodao je da SBiH neće prihvatiti ulazak u vlast ukoliko ne bude postojala mogućnost provođenja programa stranke.

„Ne može se vlast formirati po svaku cijenu. Mi nismo stranka koja će ući u vlast po svaku cijenu kako bi samo bili dio vlasti“, istakao je.

Efendić je naveo i da će razgovarati sa političkim akterima koji imaju kapacitet za formiranje vlasti, ali nije želio unaprijed govoriti o konkretnim koalicijama niti funkcijama koje bi mogao preuzeti.