Na putu Tuzla – Sarajevo planirana izgradnja 8,3 kilometra dodatnih traka za spora vozila

Jedna od saobraćajno najzahtjevnijih dionica magistralne ceste M-18 između Sarajeva i Tuzle trebala bi uskoro biti unaprijeđena. Riječ je o pravcu Stupari – Vitalj, gdje je planirana izgradnja tri dodatne trake namijenjene sporim vozilima, ukupne dužine oko 8,3 kilometra.

Prema informacijama JP Ceste Federacije BiH dostavljenim Parlamentu FBiH, za ovaj projekat završena je izrada idejnih rješenja, dok je u toku priprema glavne projektne dokumentacije za sve planirane poddionice.

Dionica između Stupara i Vitalja godinama je poznata kao jedna od problematičnijih na magistralnom pravcu M-18, posebno zbog konfiguracije terena i otežanog odvijanja saobraćaja. Upravo zbog toga JP Ceste FBiH pokrenule su aktivnosti na optimizaciji projekta kojim bi se omogućilo sigurnije i protočnije kretanje vozila.

Planirano je da dodatne trake budu izgrađene na tri dijela:

Prijanovići – Hrastić, u dužini od 2,7 kilometara,

Brlošići – Gojakovići, dužine 2,8 kilometara,

Gojakovići – Vitalj, dužine 2,8 kilometara.

Nakon završetka glavnih projekata uslijedit će javne rasprave u saradnji s Općinom Kladanj, tokom kojih će građani i vlasnici zemljišta moći dobiti informacije o planiranim rješenjima.

Sljedeći korak bit će pokretanje procedure proglašenja javnog interesa, što je potrebno za početak procesa eksproprijacije zemljišta neophodnog za realizaciju projekta.

Iz JP Ceste FBiH navode da u ovom trenutku nije moguće precizirati vrijednost investicije, jer će konačni iznos biti poznat nakon završetka glavnih projekata i izrade predmjera i predračuna radova.

Projekat je uvršten u Investicioni program za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u Federaciji BiH, a nakon završetka potrebnih procedura planirano je raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.

Zastupnik u Parlamentu FBiH Admir Čavalić ranije je objavio odgovor JP Ceste FBiH, podsjećajući da je Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku podržao kreditno zaduženje za ovaj projekat, dok se konačna odluka očekuje kroz parlamentarnu proceduru.

Realizacijom ovog projekta trebala bi biti povećana sigurnost učesnika u saobraćaju i smanjena usporavanja na jednoj od najfrekventnijih magistralnih cesta koja povezuje Sarajevo i Tuzlu.