Tužilaštvo traži 45 godina zatvora za ubistvo Aldine Jahić, presuda u petak

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona zatražilo je kaznu od 45 godina zatvora za Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubistvo Aldine Jahić u Mostaru, kao i za još dva krivična djela. Suđenje pred Kantonalnim sudom u Mostaru završeno je iznošenjem završnih riječi, a presuda će biti objavljena u petak, 6. novembra, u 11 sati.

Osim za teško ubistvo, Kalajdžić se tereti za nedozvoljeno nabavljanje i držanje oružja te produženo krivično djelo ugrožavanja sigurnosti. Tužilaštvo smatra da su tokom postupka dokazani svi navodi optužnice, uključujući tvrdnju da je ubistvo bilo rodno zasnovano.

Tužiteljica Vesna Pranjić u završnoj riječi podsjetila je na prijetnje koje je optuženi, prema izvedenim dokazima, upućivao Aldini Jahić i bivšoj partnerici Aidi Macić. Pozvala se i na svjedočenja Aldininih prijateljica, koje su govorile o njenom strahu i ranijim prijetnjama.

„Aldina je bila žena koja je jasno rekla da ne želi biti u toj vezi. Zauzela je svoj stav i onda je ubijena“, kazala je Pranjić, obrazlažući zahtjev za kaznu od 45 godina zatvora.

Porodica Aldine Jahić podržala zahtjev Tužilaštva

Advokat porodice Jahić, Damir Alić, podržao je prijedlog Tužilaštva, ističući da nijedna kazna ne može vratiti Aldinu, ali da presuda treba poslati poruku o ozbiljnosti ovakvih zločina.

„Imao je priliku da odustane, ali je djelo izvršio. Radim dugo ovaj posao i nikad nisam vidio takvu hladnokrvnost“, kazao je Alić, prenosi Bljesak.info.

S druge strane, advokat optuženog Ibro Bulić naveo je da odbrana ne osporava da je Kalajdžić počinio ubistvo, ali smatra da nije dokazano da je riječ o rodno zasnovanom ubistvu. Zatražio je da Sud prilikom odlučivanja uzme u obzir raniju neosuđivanost optuženog, njegovo izvinjenje i izraženo kajanje.

Kalajdžić se obratio sudu i izrazio kajanje

Na kraju suđenja Kalajdžić se obratio sudskom vijeću, izrazivši saučešće porodici ubijene Aldine Jahić.

„Izražavam duboku bol i kajanje, izražavam saučešće iako znam da Aldininoj porodici moje riječi nemaju težinu i ne mogu očekivati vaš oprost“, rekao je optuženi.

Istovremeno je negirao da je Aldinu tokom njihove veze maltretirao i zlostavljao, navodeći da je svojim postupkom uništio dvije porodice.

O krivici i eventualnoj kazni odlučit će Kantonalni sud u Mostaru, koji je izricanje presude zakazao za petak u 11 sati.