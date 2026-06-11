Svjetsko prvenstvo: Ovo su nova pravila koja će promijeniti ritam utakmica

Danas počinje Svjetsko prvenstvo, a osim velikog broja utakmica, navijače očekuju i nova pravila koja bi mogla značajno promijeniti ritam igre i ponašanje igrača na terenu.

FIFA je za ovo takmičenje pripremila niz pravila i protokola čiji je cilj ubrzati utakmice, smanjiti odugovlačenje i dodatno ograničiti sudijske greške. Najviše pažnje privlače promjene koje se odnose na izvođenje auta i gol-auta, izmjene igrača, ljekarske intervencije, ponašanje fudbalera i šire korištenje VAR tehnologije.

Nova pravila za bržu igru

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na odbrojavanje vremena kod auta i gol-auta. Ukoliko sudija procijeni da igrač namjerno usporava nastavak igre, počet će vizuelno odbrojavanje od pet sekundi. Ako lopta ne bude vraćena u igru u predviđenom roku, posjed će pripasti protivniku, dok se kod odugovlačenja gol-auta može dosuditi korner.

Promjene se odnose i na izmjene. Igrač koji izlazi iz igre mora napustiti teren na najbližoj tački u roku od deset sekundi. Ukoliko to ne učini, zamjena neće odmah moći ući u igru, pa bi ekipa kratko mogla ostati s igračem manje.

Strožija pravila uvode se i kod ukazivanja ljekarske pomoći. Igrač kojem se pomoć pruža na terenu morat će nakon nastavka utakmice provesti određeno vrijeme van igre, osim u izuzetnim situacijama poput težih povreda ili sudara.

VAR dobija šire ovlasti

Danas počinje Svjetsko prvenstvo na kojem će dodatnu ulogu imati i tehnologija. VAR će imati proširene ovlasti u pojedinim situacijama, uključujući provjere kod spornih kornera, pogrešnog identiteta igrača i očiglednih sudijskih grešaka koje mogu uticati na tok utakmice.

U primjeni će biti i unaprijeđena tehnologija za poluautomatsko zaleđe, što bi trebalo ubrzati donošenje odluka i smanjiti duge prekide nakon spornih akcija.

Strožije kazne za ponašanje igrača

Nova pravila odnose se i na ponašanje fudbalera. Posebno će se kažnjavati protesti, namjerno odugovlačenje i pokušaji korištenja prekida za taktičke dogovore na način koji usporava igru.

Golmani će i dalje moći zatražiti pomoć, ali ostalim igračima neće biti dozvoljeno da prekid koriste za odlazak do klupe i primanje dodatnih instrukcija od stručnog štaba.

Ove promjene mogle bi imati veliki uticaj već od prvih utakmica, jer će od igrača zahtijevati više discipline, brže reakcije i manje prostora za taktičko usporavanje igre.