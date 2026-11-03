Ubistvo kod Srebrenika, koje se dogodilo u julu ove godine, dobilo je sudski nastavak. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 79-godišnjeg Saliha Delića, kojeg Tužilaštvo Tuzlanskog kantona tereti da je usmrtio svog 72-godišnjeg komšiju. Nakon potvrđivanja optužnice Deliću je produžen pritvor.

Prema navodima optužnice, zločin se dogodio 9. jula 2026. godine, oko 11:30 sati, na makadamskom putu u naselju Jasenica, u zaseoku Crveno Brdo, na području Srebrenika.

Delić se tereti da je komšiji M. D., s kojim je odranije bio u lošim odnosima, nanio brojne povrede koristeći težak, tvrd i oštar predmet.

Povrede su bile u predjelu glave, vrata, grudnog koša i drugih dijelova tijela. Sedamdesetdvogodišnjak je nakon napada prevezen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje je istog dana preminuo.

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Ubistvo kod Srebrenika: Optuženom produžen pritvor

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu koju je protiv Saliha Delića podiglo Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona zbog krivičnog djela ubistvo.

Sud je istovremeno odlučio da Delić ostane u pritvoru.

Potvrđivanjem optužnice postupak protiv 79-godišnjaka ulazi u narednu fazu, a njegova krivica još nije utvrđena.

Prema informacijama koje je danas objavio Kantonalni sud u Tuzli, ubistvo kod Srebrenika dogodilo se nakon ranije narušenih odnosa između dvojice komšija, dok drugi detalji njihovog sukoba nisu navedeni u saopćenju.