Ubistvo brata u Tuzli: Elvis Selimović se izjasnio da nije kriv

Albina Vicković
kantonalni sud, ubistvo brata u Tuzli Potvrđena optužnica

Ubistvo brata u Tuzli, za koje je optužen Elvis Selimović, bilo je predmet ročišta za izjašnjenje o krivnji pred Kantonalnim sudom u Tuzli. Selimović je danas pred sudijom za prethodno saslušanje izjavio da nije kriv ni za jedno krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

Protiv njega je Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo optužnicu za ubistvo, kao i za krivična djela povezana s neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga te nezakonitim posjedovanjem oružja i municije.

Nakon izjašnjenja optuženog, predmet će biti proslijeđen sudskom vijeću Kantonalnog suda u Tuzli radi zakazivanja glavnog pretresa, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH.

Ubistvo brata u Tuzli dogodilo se u porodičnoj kući u Miladijama

Prema navodima potvrđene optužnice, Selimović se tereti da je 2. maja 2026. godine, u večernjim satima, u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije usmrtio svog brata E. S.

Tužilaštvo navodi da je optuženi iz automatske puške ispalio najmanje sedam hitaca prema bratu, nanijevši mu više prostrelnih povreda grudnog koša, stomaka, ruku i nogu. Od zadobijenih povreda oštećeni je preminuo na mjestu događaja.

Selimović optužen i za proizvodnju droge i nezakonito držanje oružja

Osim za ubistvo brata u Tuzli, Selimović se tereti i za neovlaštenu proizvodnju opojne droge koju je, prema optužnici, držao u porodičnoj kući radi dalje prodaje.

Tužilaštvo ga tereti i da je bez važeće dozvole posjedovao vatreno oružje, njegove bitne dijelove i municiju B kategorije, kao i veću količinu oružja i municije čija nabavka građanima nije dozvoljena.

Kantonalni sud u Tuzli saopćio je da će predmet biti dostavljen sudskom vijeću koje će odrediti termin početka glavnog pretresa.

Iz Suda su podsjetili da se objavljivanjem informacija o ovom predmetu ne prejudicira ishod krivičnog postupka te da se optuženi smatra nevinim dok se njegova krivnja ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom

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