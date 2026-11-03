Nezdrava kompetitivnost kod djece može se razviti onda kada želja za uspjehom preraste u stalnu potrebu za dokazivanjem, a svaka greška ili poraz postanu razlog za razočarenje, ljutnju ili osjećaj manje vrijednosti. Dijete koje želi biti najbolje u školi, sportu ili drugim aktivnostima ne mora nužno imati problem. Ali šta se događa kada više ne uživa u onome što radi, nego se plaši da neće ispuniti očekivanja?

Zašto neka djeca teško prihvataju da je neko drugi uspješniji? Zbog čega ih slabija ocjena, izgubljena utakmica ili izostanak pohvale mogu pogoditi mnogo snažnije nego što roditelji očekuju?

U devetoj epizodi četvrte sezone podcasta Taboo Show o ovim pitanjima razgovaramo s magistricom psihologije Majom Čorbić. Otvaramo temu dječijih ambicija, roditeljskih očekivanja i granice između zdravog takmičarskog duha i pritiska koji može uticati na samopouzdanje i emocionalni razvoj djeteta.

Nezdrava kompetitivnost kod djece: Kada uspjeh postaje jedino mjerilo vrijednosti?

Takmičenje može biti važan dio odrastanja. Kroz njega djeca uče kako postavljati ciljeve, ulagati trud, razvijati sposobnosti i prihvatati rezultate koji nisu uvijek onakvi kakve su priželjkivala.

Međutim, šta se događa kada dijete počne vjerovati da vrijedi samo ako pobjeđuje? Kada mu druga pozicija nije dovoljno dobra ili kada uspjeh prijatelja doživljava kao vlastiti neuspjeh?

S Majom Čorbić razgovaramo o tome kako prepoznati nezdravu kompetitivnost kod djece i razlikovati je od zdrave ambicije. Posebnu pažnju posvećujemo djeci koja teško podnose poraz, izbjegavaju aktivnosti u kojima možda neće biti najbolja ili svoju vrijednost sve više povezuju s ocjenama, medaljama i priznanjima.

Može li stalna potreba za dokazivanjem dovesti do toga da dijete izgubi zadovoljstvo učenjem, sportom ili druženjem? Kako prepoznati kada iza pretjerane želje za pobjedom zapravo stoji strah od neuspjeha?

Roditeljske ambicije: Čiji uspjeh dijete pokušava ostvariti?

Roditelji uglavnom žele da njihova djeca budu uspješna, samostalna i sigurna u vlastite sposobnosti. Ipak, granica između podrške i pritiska nije uvijek jasno vidljiva.

Može li roditelj, ponekad i nesvjesno, kroz dijete pokušavati ostvariti vlastite neispunjene ambicije? Šta se događa kada dijete osjeti da su roditelji najzadovoljniji njime upravo onda kada osvoji nagradu, dobije najbolju ocjenu ili bude uspješnije od drugih?

U novoj epizodi otvaramo i pitanje poređenja djece s vršnjacima, braćom i sestrama. Razgovaramo o tome kako takva poređenja mogu uticati na njihovo samopouzdanje i odnos prema vlastitim sposobnostima.

Posebno se bavimo pohvalama i očekivanjima. Kada pohvala djetetu daje sigurnost i motivaciju, a kada može stvoriti uvjerenje da ljubav, pažnju i prihvatanje mora zaslužiti uspjehom?

Od zdravog samopouzdanja do potrebe za nadmoći

Želja da dijete vjeruje u sebe i svoje sposobnosti važan je dio odgoja. Međutim, postoji razlika između samopouzdanja i uvjerenja da uvijek mora biti bolje ili važnije od drugih.

U razgovoru s Majom Čorbić otvaramo pitanje može li stalna potreba za pobjedom, divljenjem i osjećajem superiornosti doprinijeti razvoju narcističkih crta i određenih obrazaca ponašanja.

Zašto neka djeca teško priznaju grešku? Kako reagovati kada dijete omalovažava uspjeh drugih ili ne može prihvatiti da neko drugi zaslužuje pohvalu?

Razgovaramo i o tome koliko je važno naučiti dijete da uspjeh druge osobe ne umanjuje njegovu vrijednost te da poraz nije dokaz nesposobnosti.

Kako pomoći djetetu da prihvati poraz?

Šta roditelj treba reći djetetu koje se vrati s utakmice nakon poraza? Kako reagovati kada učenik dobije slabiju ocjenu iako je mnogo učio?

Treba li dijete uvijek tješiti ili mu ponekad dopustiti da samo prođe kroz razočarenje?

Nezdrava kompetitivnost kod djece otvara i pitanje načina na koji odrasli reaguju na njihove neuspjehe. U devetoj epizodi Taboo Showa razgovaramo o tome kako graditi istrajnost, emocionalnu otpornost i zdrav odnos prema uspjehu, ali i kada pretjerana potreba za dokazivanjem može biti razlog za razgovor sa stručnjakom.

S Majom Čorbić pokušavamo odgovoriti na pitanje kako odgajati dijete koje će željeti napredovati i ostvarivati rezultate, ali neće svaki poraz doživljavati kao lični neuspjeh.

Propustili ste prethodnu epizodu Taboo Showa?

U osmoj epizodi četvrte sezone razgovarali smo s doktoricom Naidom Nakić o promjenama u srednjim godinama kod žena i muškaraca.

Otvorili smo teme perimenopauze, menopauze, andropauze i gojaznosti, ali i pitanja samopouzdanja, intimnosti i partnerskih odnosa.

Govorili smo o tome zašto žene često krive sebe zbog promjena na vlastitom tijelu, dok muškarci o svojim teškoćama nerijetko šute.

Deveta epizoda četvrte sezone Taboo Showa na programu je u utorak, 3. novembra, od 20:00 sati na TV Slon i YouTube kanalu RTV Slon.

Taboo Show, četvrta sezona. Moja priča. Bez filtera.