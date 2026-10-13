Škola za trudnice nije samo mjesto na kojem buduće majke uče kako disati tokom poroda. To je prostor u kojem pitanja koja se često traže na internetu, među prijateljicama ili u iskustvima drugih žena dobijaju stručne i konkretne odgovore.

Kada je vrijeme da se počne pripremati za porod? Kako razlikovati uobičajene tegobe u trudnoći od simptoma zbog kojih se treba javiti doktoru? Kako prepoznati prave kontrakcije, kada krenuti u porodilište i šta ponijeti sa sobom?

Upravo ta pitanja otvaramo u šestoj epizodi četvrte sezone Taboo Showa. Gošća emisije je Lejla Hodžić, doktorica i specijalizantica ginekologije i opstetricije iz Plava Medical Group, s kojom razgovaramo o trudnoći, pripremi za porod i prvim danima nakon dolaska bebe.

Škola za trudnice nije namijenjena samo prvorotkama

Mnoge žene o porodu počnu intenzivnije razmišljati tek kako se približava termin, dok se veliki dio pripreme može početi mnogo ranije.

U novoj epizodi razgovaramo o tome kada je najbolje uključiti se u školu za trudnice, šta žene tokom takvog programa mogu naučiti i zbog čega ovakva priprema nije rezervisana samo za one koje prvi put postaju majke.

Jedna trudnoća ne mora izgledati kao prethodna, niti svaki porod slijedi isti tok. Upravo zato znanje o promjenama kroz koje tijelo prolazi može pomoći ženi da bolje razumije ono što osjeća i zna kada je potrebno reagovati.

Otvaramo i praktična pitanja koja često ostanu u drugom planu. Kako pravilno ustajati, sjediti i spavati tokom trudnoće? Koje fizičke aktivnosti su sigurne, koje vježbe mogu pomoći kod bolova u leđima i zašto je zdravlje karličnog dna važno i prije i nakon poroda?

Kako znati da je porod počeo?

Jedno od pitanja koje gotovo svaka trudnica postavi jeste kako će znati da je zaista počeo porod.

Jesu li kontrakcije koje osjeća prave ili pripremne? Kada je trenutak za polazak u porodilište? Šta treba pripremiti prije očekivanog termina i može li pravilno disanje pomoći tokom različitih faza poroda?

S Lejlom Hodžić, specijalizanticom ginekologije i opstetricije, prolazimo kroz pitanja koja trudnicama mogu pomoći da porodu pristupe informisanije i sa manje straha od nepoznatog.

Govorit ćemo i o ulozi partnera. Podrška tokom trudnoće i poroda nije samo prisustvo, nego i razumijevanje onoga kroz šta žena prolazi, prepoznavanje trenutka kada joj treba pomoć i spremnost da zajedno dočekaju promjene koje dolaze nakon rođenja djeteta.

Prvi dani s bebom donose nova pitanja

Porodom pitanja ne završavaju. Za mnoge roditelje upravo tada počinje period u kojem se smjenjuju sreća, umor, nesigurnost i pokušaji da razumiju potrebe novorođenčeta.

U šestoj epizodi Taboo Showa govorimo o dojenju, oporavku žene nakon poroda, emocionalnim promjenama, njezi bebe i onome što roditelje očekuje tokom prvih dana kod kuće.

Cilj škole za trudnice nije da buduća majka unaprijed kontroliše svaki trenutak poroda. Mnogo je važnije da razumije šta se događa s njenim tijelom, zna kada treba potražiti pomoć i u porod uđe sa više znanja i povjerenja u sebe i medicinski tim.

Propustili ste prethodnu epizodu Taboo Showa?

U petoj epizodi četvrte sezone otvorili smo temu emocionalne usamljenosti u partnerskim odnosima i pitanja kako je moguće živjeti s nekim, dijeliti svakodnevicu, a ipak se osjećati potpuno samo.

S psihoterapeutkinjom Vahidom Djedović razgovarali smo o tome kako prepoznati trenutak kada se bliskost počela gubiti, šta se događa kada partneri prestanu razgovarati i dodirivati se te može li se odnos koji je postao hladan ponovo graditi.

Otvorili smo i pitanje zbog čega ljudi ostaju u odnosima u kojima više nisu sretni, koliko na takve odluke utiču djeca, zajednički život, finansije i navika te kada prolazna udaljenost postaje trajna emocionalna usamljenost.

Šestu epizodu četvrte sezone Taboo Showa gledajte u programu TV Slon i na YouTube kanalu RTV Slon. Taboo Show je na rasporedu utorkom od 20:00 sati.