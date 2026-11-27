Kako izgleda postupak optuživanja, u kojim rokovima tužilaštvo mora podići optužnicu i koja prava imaju osumnjičeni i oštećeni, neka su od pitanja na koja odgovara brošura Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona namijenjena građanima.

Brošura na 12 stranica približava građanima zakonske procedure koje se provode od završetka istrage do početka suđenja, uz poseban osvrt na prava učesnika u krivičnom postupku.

Postupak optuživanja i zakonski rokovi

Tužilac ima rok od 30 dana od evidentiranja završetka istrage da dostavi optužnicu sudu. Ukoliko dođe do kašnjenja, osumnjičeni i oštećeni, pod zakonom propisanim uslovima, imaju pravo podnijeti pritužbu glavnom tužiocu.

Sudija o potvrđivanju optužnice odlučuje u roku od osam dana, odnosno 15 dana u složenijim predmetima.

Potvrđivanje optužnice ne znači da je utvrđena krivnja osobe, već da osumnjičeni dobija status optuženog.

Koja prava imaju građani?

Nakon podizanja optužnice osumnjičenom, odnosno optuženom i njegovom braniocu omogućen je pristup spisima i dokazima.

Postupak optuživanja obuhvata i mogućnost podnošenja prethodnih prigovora, pregovaranja o priznanju krivnje, kao i povlačenja optužnice pod određenim zakonskim uslovima.

Kantonalno tužilaštvo TK kroz brošuru pojašnjava i način zakazivanja glavnog pretresa te pravo oštećenih da budu informisani o određenim fazama postupka.

Brošura je informativnog karaktera i izrađena je na osnovu odredbi Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH.

brošura za građane.

Građani kompletnu brošuru mogu preuzeti OVDJE.