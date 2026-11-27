Ustavni sud RS danas je reagovao na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom su stavljeni van snage veto članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i odluka Narodne skupštine Republike Srpske kojom je taj veto potvrđen.

U saopćenju za javnost entitetski sud iznio je stav da je Ustavni sud BiH prekoračio svoje nadležnosti odlučujući o primjeni mehanizma zaštite vitalnog interesa entiteta.

Spor se odnosi na odluku Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koju je Cvijanović proglasila štetnom po vitalne interese Republike Srpske.

Ustavni sud RS smatra da Ustav BiH ne predviđa nadležnost državnog ustavnog suda da rješava neslaganja između članova Predsjedništva BiH niti da ocjenjuje opravdanost pokretanja mehanizma zaštite vitalnog interesa entiteta.

Iz ove institucije osporavaju i primjenu funkcionalnosti države kao kriterija za ocjenu ustavnosti, ocjenjujući da takav pristup otvara prostor za pravnu nesigurnost.

Ustavni sud RS najavio detaljniju analizu

Entitetski sud najavio je izradu posebnog obavještenja u kojem će analizirati posljedice ove i sličnih odluka Ustavnog suda BiH na ustavnopravni sistem države i Republike Srpske. Dokument će biti upućen najvišim organima vlasti u tom entitetu.

Podsjećamo, Ustavni sud BiH na plenarnoj sjednici održanoj 19. i 20. novembra, odlučujući o zahtjevu Denisa Bećirovića, utvrdio je da izjava Željke Cvijanović i odluka Narodne skupštine RS nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine.

Njihovim stavljanjem van snage odluka Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ostala je na pravnoj snazi.